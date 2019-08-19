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Eminönü’nde sular altında kalan ayakkabılar Yenikapı’da kurumaya bırakıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2019 12:05 | Son Güncelleme

Eminönü Yeraltı Çarşısı’nda şiddetli yağışla sular altında kalan ayakkabılar Yenikapı miting alanına serilerek kurumaya bırakıldı. İş yeri sahibi Zafer Yavuz 'Kurtarabildiğimiz ürünleri temizleyip bir deformasyon var ya da bozulma var mı diye kontrol ettikten sonra satışa tekrar sunulur hale getirmeye çalışacağız. Bin taneye yakın ayakkabımız var. Son 3 gün üzerinden baktığınızda zarar baya büyük.' dedi.

Eminönü’nde sular altında kalan ayakkabılar Yenikapı’da kurumaya bırakıldı

İstanbul'da önceki gün etkili olan şiddetli yağışla birlikte başta Eminönü yeraltı Çarşısı olmak üzere bir çok noktada su baskınları yaşanmıştı. Çarşı esnafından Zafer Yavuz, sular altından kurtardığı ürünlerini Yenikapı miting alanında sererek kurumaya bıraktı.

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'ZARAR BÜYÜK'

Ayakkabıları kurumaya bırakan iş yeri sahibi Zafer Yavuz, “Biz buraya ayakkabılarımızı kurutmak ve zararımızın boyutunu görmek için geldik. Ayakkabılarımız kuruduğunda kurtarabildiğimiz ürünlere bakacağız. Kurtarabildiğimiz ürünleri temizleyip bir deformasyon var ya da bozulma var mı diye kontrol ettikten sonra satışa tekrar sunulur hale getirmeye çalışacağız. Bin taneye yakın ayakkabımız var. Son 3 gün üzerinden baktığınızda zarar baya büyük. ” diye konuştu.

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Kaynak: İHA

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Eminönü Yenikapı

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