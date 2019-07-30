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EMİRGAN'DA DEHŞET ANLARI... HALK OTOBÜSÜ ÇOCUĞU EZDİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2019 13:01 | Son Güncelleme

Sarıyer Emirgan'da annesinin elini bırakıp bir anda yola atlayan çocuğa  o sırada yoldan geçen halk otobüsü çaptı.

-KAZA ANI GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

-OTOBÜSÜN ÜZERİNDEN GEÇTİĞİ KÜÇÜK ÇOCUK HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Hakan KAYA-Şahin BOZKURT/İSTANBUL,(DHA)
Sarıyer Emirgan'da annesinin elini bırakıp bir anda yola atlayan çocuğa o sırada yoldan geçen halk otobüsü çaptı. Otobüsün ezerek üzerinden geçtiği çocuk kaldırıldığı hastane hayatını kaybetti. Kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.
Kaza, önceki gün saat 17.40 sıralarında Sarıyer Emirgan Sakıp Sabancı Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, yabancı uyruklu olduğu öğrenilen kadın 3 çocuğuyla yolun karşısına geçmek için beklemeye başladı. Annesinin elini bırakan küçük çocuk bir anda yola atladı. Küçük çocuğa o sırada Sarıyer istikametine ilerleyen otobüs çarptı.

OTOBÜSÜN EZDİĞİ KÜÇÜK ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ
tobüsün ezerek üzerinden geçtiği çocuk ağır şekilde yaralandı. Kazayı görerek yardıma koşan vatandaşlar tarafından yaralı çocuk taksiyle hastaneye götürdü. Küçük çocuk hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
Kaza anı ise çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde yol kenarında kadın çocuklarıyla yolun karşısına geçmek için bekliyor. Kadının eli bırakan küçük çocuk bir anda yola atlıyor. O sırada yoldan geçen otobüs küçük çocuğa çarparak üstünden geçiyor. Küçük çocuğun annesi ise panikle çocuğunu yanına koştuğu görülüyor. Çevredeki vatandaşlarda kazanın ardından yardıma koştuğu kameralara yansıyor.

Görüntü dökümü
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-(Güvenlik kamerası)
-Kadının 3 çocuğuyla birlikte yürümesi
-Yolun karşısına geçmek isteyen kadının yol kenarında beklemesi
-Kadının küçük çocuğunun bir anda yola fırlaması
-Yola fırlayan çocuğa otobüsün çarparak ezmesi
-Çevredeki vatandaşların yardıma koşması
-Aktuel görüntü
-Kazanın yaşandığı yerden görüntüler

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