Emniyet Genel Müdürü trafik denetimlerini sürdürüyor

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla Fatsa-Ordu U5 ve Ordu ilinin girişindeki trafik uygulama noktalarını ziyaret etti.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Fatsa U5 ve Ordu girişindeki uygulama noktalarını ziyaret eden Uzunkaya, personel ve vatandaşın bayramını tebrik etti.

Sürücüleri emniyet kemeri takmaları ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyaran Uzunkaya, kırmızı düdük, karne, boyama kitabı ve oyuncak bulunan çantaları araçlardaki çocuklara hediye etti.

Uzunkaya, çocuklardan arabayı kullanan büyüklerini hata yaptıklarında kırmızı düdükle uyarmalarını istedi.

