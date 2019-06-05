HABER

Emniyet Genel Müdürü trafik denetimlerini sürdürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.06.2019 19:48 | Son Güncelleme

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Fatsa-Ordu U5 ve Ordu girişindeki trafik uygulama noktalarını ziyaret etti

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla Fatsa-Ordu U5 ve Ordu ilinin girişindeki trafik uygulama noktalarını ziyaret etti.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Fatsa U5 ve Ordu girişindeki uygulama noktalarını ziyaret eden Uzunkaya, personel ve vatandaşın bayramını tebrik etti.

Sürücüleri emniyet kemeri takmaları ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyaran Uzunkaya, kırmızı düdük, karne, boyama kitabı ve oyuncak bulunan çantaları araçlardaki çocuklara hediye etti.

Uzunkaya, çocuklardan arabayı kullanan büyüklerini hata yaptıklarında kırmızı düdükle uyarmalarını istedi.

Atatürk büstünün hali tepki çekti!Atatürk büstünün hali tepki çekti!
Akın ettiler: Nüfus 10 kat arttı! Oteller tamamen dolduAkın ettiler: Nüfus 10 kat arttı! Oteller tamamen doldu
Çeşme'de uzun araç kuyrukları oluştuÇeşme'de uzun araç kuyrukları oluştu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
denetim emniyet genel müdürü celal uzunkaya kontrol Trafik denetimi Trafik Uygulama Noktaları

En Çok Okunan Haberler

Adaşıyla karşılaşınca esprileri art arda sıraladı

Adaşıyla karşılaşınca esprileri art arda sıraladı

'En büyük savaş'ta sıcak gelişme!

'En büyük savaş'ta sıcak gelişme!

Merih Demiral dünya devinde!

Merih Demiral dünya devinde!

Yeni aşkını sosyal medya hesabından ilan etti

Yeni aşkını sosyal medya hesabından ilan etti

Kayseri'de 'sarıkız' paniği

Kayseri'de 'sarıkız' paniği

Bahçeli'den kritik 23 Haziran mesajı

Bahçeli'den kritik 23 Haziran mesajı

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Kısa Bayram mesajları 2019: Ramazan bayramı için kısa ve öz en güzel mesajlar

Kısa Bayram mesajları 2019: Ramazan bayramı için kısa ve öz en güzel mesajlar

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Komik bayram mesajları: Ramazan Bayramını yakınlarınızı güldürerek kutlayın

Komik bayram mesajları: Ramazan Bayramını yakınlarınızı güldürerek kutlayın

Ramazan Bayramı mesajları 2019 - Çeşit çeşit en özel bayram mesajları

Ramazan Bayramı mesajları 2019 - Çeşit çeşit en özel bayram mesajları

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Akın ettiler: Nüfus 10 kat arttı! Oteller tamamen doldu

Akın ettiler: Nüfus 10 kat arttı! Oteller tamamen doldu

Evini bastığı çifti pompalı tüfekle vurdu

Pompalı tüfek dehşeti! Evini bastığı çifte kurşun yağdırdı

Türkiye'nin, Kızıldeniz'i tehlike altında

Turizmin gözde mekanı büyük tehlike altında!

3 saatte 30 bin araç geçti! Yol kapatıldı

3 saatte 30 bin araç geçti! Yol kapatıldı

İnsan seli! İstanbul'da Adalar izdihamı

İnsan seli! İstanbul'da Adalar izdihamı

Kayseri'de 'sarıkız' paniği

Kayseri'de 'sarıkız' paniği

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.