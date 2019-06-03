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Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya, 43 ilin kavşak noktasında denetimde

YAŞAM HABERLERİ  | 03.06.2019 16:30 | Son Güncelleme

EMNİYET Genel Müdürü Celal Uzunkaya, 2019'un ilk 5 ayında 2018'in aynı dönemien göre ölümlü kazalarda yüzde 30'un üzerinde azalma olduğunu söyledi.

Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya, 43 ilin kavşak noktasında denetimde

Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, (DHA)- EMNİYET Genel Müdürü Celal Uzunkaya, 2019'un ilk 5 ayında 2018'in aynı dönemien göre ölümlü kazalarda yüzde 30'un üzerinde azalma olduğunu söyledi.
Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya, ulaşımda 43 ilin kavşak noktası olarak bilinen Kırıkkale'de, trafik ekiplerinin kontrollerini denetledi. Kırıkkale Bölge Trafik Müdürlüğü önündeki trafik kontrol noktasını ziyaret eden Celal Uzunkaya, Kırıkkale Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu'dan yol durumu hakkında bilgi aldı. Uzunkaya, bayram tatili nedeniyle 11 gün boyunca trafik tedbirlerini planladıklarını, 10 Haziran'a kadar bu tedbirlerin devam edeceğini söyledi. Uzunkaya, Kırıkkale'de Karadeniz'e gidiş yönünde tatilin başlamasından itibaren trafik akışında 2-2,5 katı bir artış olduğuna dikkat çekerek, şöyle konuştu:
"Cuma gününden itibaren de dönüş yolunda trafik olacak. Yaptığımız denetimlerde bu bayramda önceki bayramlarda olduğu gibi 9 günlük tatil olmasına ve geniş zamana yayılmasına rağmen normal günlük trafiğin asgari 2 katı, bazı yerlerde 3-3,5 katına çıkan bir araç yoğunluğu olduğunu görüyoruz. Biz hiçbir insanımız ölmesin istiyoruz. Ama maalesef bunu bir türlü sağlayamadık. Her zaman 'hiç olmazsa bu bayram ölüm olmasın' diyoruz. Esasında istenirse başarılabileceğine inanıyoruz. 2019 yılının ilk 5 aylık rakamlarına baktığımızda, 2018 yılınan ilk 5 ayına göre ölümlü kazalarda yüzde 30'un üzerinde azalma var. Yaralanmalı kazalarda yüzde 13'ün üzerinde azalma var. İnanıyorum ki sürücülerimiz daha dikkatli olursa kazalar giderek azalacaktır."

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Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya, 43 ilin kavşak noktasında denetimdeEmniyet Genel Müdürü Uzunkaya, 43 ilin kavşak noktasında denetimdeEmniyet Genel Müdürü Uzunkaya, 43 ilin kavşak noktasında denetimde

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