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Emniyet güçlerine mobil zırhlı konteyner

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2019 12:18 | Son Güncelleme

Zırhlı Mobil Kontrol Noktası Projesi kapsamında, emniyet güçlerinin şehir giriş-çıkış ve operasyon noktalarında, personelin dinlenme ve temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 25 mobil zırhlı konteyner kullanıma sunuldu

GÖKSEL YILDIRIM - Zırhlı Mobil Kontrol Noktası Projesi kapsamında, Emniyet Genel Müdürlüğüne 25 mobil zırhlı konteyner teslim edildi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda güvenlik güçlerinin ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Zırhlı Mobil Kontrol Noktası Projesi kapsamında, emniyet güçlerinin şehir giriş-çıkış ve operasyon noktalarında, personelin dinlenme ve temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Nurol Teknoloji tarafından tasarlanıp üretilen 25 mobil zırhlı konteyner Emniyet Genel Müdürlüğüne sunuldu. Emniyet Genel Müdürlüğü daha önce söz konusu konteynerlerden 42 adet temin etmişti.

Emniyet güçlerine kontrol ve operasyon noktalarında daha güvenli ve konforlu çalışma imkanı sunan konteynerlerin içi kullanım amacına uygun tasarlanabiliyor.

Geniş bir kullanım alanına sahip zırhlı yaşam konteynerleri 23 ton ağırlığında bulunuyor.

Tüm duvarları zırhlı olarak üretilen konteynerler, 7,62x51 milimetre zırh delici mühimmatları durdurabilecek yapıya sahip olarak görev yapıyor. Konteynerlerin zemin kısmı çeşitli el bombalarına dayanıklılık gösteriyor.

Konteynerler tek ve çift çeker çekiciler tarafından kullanılabilecek bağlantı yüzeyine sahip bulunuyor. Patlak gider özellikli lastiklerle görev yapan konteynerlerde, 8 saat kesintisiz çalışan jeneratör sistemi yer alıyor. Üst kısmında ise içeriden ayarlanabilir led aydınlatmalar kullanılıyor.

Mobil zırhlı konteyner, içerisinde görev alacak personelin konfor ve genel kullanımına yönelik her türlü ihtiyacını karşılayacak birçok opsiyon ve ekipmana sahip bulunuyor. Mutfak ve tuvalete sahip konteynerlerde temiz ve pis su depoları, klima ve ısıtıcılar, personelin dinlenme sırasında kullanımı için televizyon ve uydu sistemi gibi donanımlar yer alıyor.

Çevre kontrolü için balistik camlara sahip konteynerlerde, tehlike anında kullanılmak üzere atış mazgalları bulunuyor.

Konteynerlere talep edilmesi halinde drone ile gözetleme sistemi, hareket sensörü, termal ve gece görüş kamera sistemi entegre edilebiliyor.

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