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Emniyet mensuplarının aileleri piknikte bir araya geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2019 18:55 | Son Güncelleme

Emniyet Genel Müdürlüğü Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığınca, Ankara’da görevli özel gereksinimli aile bireylerine sahip personelin ve ailelerinin moral ve motivasyonunun artırılması amacıyla Gölbaşı’nda aile pikniği düzenlendi

Ankara’da görevli özel gereksinimli aile bireylerine sahip Emniyet personeli, Gölbaşı’nda düzenlenen piknikte bir araya geldi.

Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, emniyet personelinin ve ailelerinin moral ve motivasyonunun artırılması amacıyla Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığınca piknik düzenlendi.

Programa, emniyet personeli ve ailelerinin yanı sıra Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya’nın eşi ve Polis Eşleri Derneği Başkanı Fatma Uzunkaya ile PED üyeleri katıldı.

Piknikte çocuklar için kurulan oyun alanında yüz boyama, balon katlama, yarışmalar ve illüzyon gösterileri yapıldı.

Etkinlikte ayrıca Köpek Eğitim Merkezi ve Atlı Polis Grup Amirliği’nin gösterileri de yer aldı.

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