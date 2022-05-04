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  4. Emniyet'ten 'Sessiz İstila' filmi açıklaması: 2 kişi gözaltına alındı

Emniyet'ten 'Sessiz İstila' filmi açıklaması: 2 kişi gözaltına alındı

04.05.2022 01:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, sanal devriye faaliyetleri kapsamında sosyal medyada paylaşılan 'Sessiz İstila' kısa filminde bilgileri manipüle ederek yayınlayan ve provokatif paylaşımlarda bulunan 2 kişinin gözaltına alındığı duyuruldu.

Emniyet'ten 'Sessiz İstila' filmi açıklaması: 2 kişi gözaltına alındı

EGM'den yapılan yazılı açıklamada, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca kanunların verdiği yetki çerçevesinde suç ve suçlularla mücadele amacıyla internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetlerinin yürütüldüğü belirtildi.

SESSİZ İSTİLA FİLMİYLE İLGİLİ GÖZALTI

Çalışmalar kapsamında, Youtube'de "Sessiz İstila" başlıklı kısa filmin yayınlandığı belirlenerek video içeriğinde sığınmacılar ve düzensiz göçmenlerle ilgili bilgileri manipüle edip gerçekleri çarpıtarak yayınladığı tespit edilen H.K'nin Sakarya'da yakalandığı bildirildi.

Açıklamada, Suriyeli sığınmacılar ve düzensiz göçmenlerle ilgili provokatif paylaşımlarda bulunduğu belirlenen, "Militer Doktrin@militerdoktrin1" rumuzlu hesabın yöneticisi olduğu değerlendirilen H.D'nin de İstanbul'da yakalandığı ifade edildi.

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Yakalanan şüphelilerle ilgili adli işlem başlatıldığı kaydedildi. (AA-DHA)

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