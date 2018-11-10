Emniyet ve jandarma düğmeye bastı! Bin 810 kişi yakalandı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, genel asayişin ve kamu düzeninin devamının sağlanması amacıyla; kamu kurum ve kuruluşları civarında, stratejik öneme haiz bölgelerde, özellikle vatandaşların yoğun olarak bulundukları yerlerde Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimleri tarafından her zaman ve her yerde güvenlik güçlerinin varlığını vatandaşa hissettirerek, alanda görünür olmak amacıyla başta asayiş, terör ve narkotik olayları olmak üzere provoke edebilecek ya da suç işleyebilecek kişilerin tespit edilmesi, suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan şahısların yakalanması varsa suç delillerinin ele geçirilmesi için ülke genelinde eş zamanlı olarak dün 'Türkiye Güven Huzur' (2018-8) operasyon düzenlendiği bildirildi.

HER YER ARANDI



Açıklamada, uygulamanın 09:00-12:00 saatleri arasında okul önleri ile üniversite kampüsleri dışında faaliyet gösteren umuma açık yerlerde, 18:00-20:00 saatleri arasında alışveriş merkezleri (AVM) içlerinde, eğlence ve etkinlik yapılan meydanlarda, fuar ve kutlama alanları ile bu güzergaha açılan bulvar, cadde ve sokaklarda, 21:00-23:00 saatleri arasında toplu taşıma yapılan gar/istasyon, iskele/liman, otogar/ terminaller ile umuma açık eğlence mekanları ve çevrelerinde yapıldığı belirtildi.