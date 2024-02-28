Emniyetteki lüks otomobiller gündemden düşmüyor! Bakan Yerlikaya bilinmeyen detayı ilk kez açıkladı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya CNN Türk'te gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Bakanlık haberini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telefonuyla öğrendiğini ifade eden Bakan Yerlikaya, "Benim ilk önce bir sesim gitti" dedi. Ayrıca Bakan Yerlikaya, suç örgütlerinin araçlarının polis aracı olarak kullanılmasıyla ilgili bilinmeyen detayı ilk kez açıkladı.

"BENİM İLK ÖNCE BİR SESİM GİTTİ"

Bakanlık haberini telefonda Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğrendiğini ifade eden Bakan Yerlikaya şunları aktardı:

"Ben valilik yaparken Sayın Cumhurbaşkanımız aradı beni. Dedi ki bizim 21 yıldır terör örgütleri ile amansız bir mücadelemiz var. Son terörist de etkisiz hale getirilene kadar bu mücadeleyi sürdüreceksiniz. Bu çalışma büyük bir sorumluluk. Anadan babadan serden yardan geçmeye var mısınız? Benim ilk önce bir sesim gitti. Dedim ki aziz milletimizin duaları bizimle oldukça görevimizi hakkıyla yerine getirmeye çalışırız Allah izin verirse. Desteğiniz hep bakanlığımız üzerine olursa biz elimizden geldiğince bu işi yapmaya gayret ederiz."

EMNİYETTEKİ LÜKS DEVRİYE ARAÇLARI: 'BUNU İLK DEFA SÖYLÜYORUM'

Suç örgütlerinin arabalarının emniyette kullanılmasıyla ilgili Bakan Yerlikaya "Bunu ilk defa söylüyorum. Araç markaları bize ulaşıyor diyor ki Emniyet'e öyle yakıştı ki bu bir şey olduğunda bize getirin. Sembol yerlere koyuyoruz. Birçok görüntü var, bir çocuk diyor ki polise binebilir miyim, aracı inceliyor. Bu araçların 13'ü Komançero'nun. Bir fenomen aracı var. Diğerleri diğer suç örgütlerinin. Dünyada da çok ses getirdi bu uygulama. Moral de oldu ekiplere. Gelip fotoğraf çektiriyorlar, ayağınıza taş değdirmesin diyor gelip vatandaşlarımız. Sadece yakıt masrafı var, bakım masrafı yok herkesin içi rahat olsun" dedi.







