Emniyet Genel Müdürlüğünce "Anneler Günü" hazırlanan kliple kutlandı.

"Anneler Günü" dolayısıyla şehit ve gazi emniyet personeli ile annelerinin fotoğraflarından hazırlanan klip, Emniyet Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

"Dağlıca Türküsü" eşliğinde ilerleyen klip "Öpüp koklamaya doyamadığı evlatlarını, can yoldaşları eşlerini vatan topraklarına emanet eden, milletimizin huzur ve güvenliği için görev başında olan ve nice kahraman evlatlar yetiştirmekte olan annelerimiz, anneler gününüz kutlu olsun, mübarek ellerinizden öperiz." mesajıyla sona eriyor.

