HABER
  4. Emniyetten yılbaşı öncesi “Türkiye Huzur Güven” uygulaması

Emniyetten yılbaşı öncesi “Türkiye Huzur Güven” uygulaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.12.2019 07:30 | Son Güncelleme

Amasya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri yılbaşı öncesi yaklaşık 500 personelin katılımıyla “Türkiye Huzur Güven” uygulaması yaptı.Vatandaşların yılbaşı öncesi ve yılbaşını daha güvenli geçirmesi, aranan şahısların yakalanması için emniyet müdürlüğü ekipleri uygulama noktaları ve umuma açık yerlerde kimlik sorgusu ve üst araması yaptı.Uygulama noktalarında araçları durduran ekipler kimlik, üst araması ve araç araması yaptı.

Amasya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri yılbaşı öncesi yaklaşık 500 personelin katılımıyla “Türkiye Huzur Güven” uygulaması yaptı.
Vatandaşların yılbaşı öncesi ve yılbaşını daha güvenli geçirmesi, aranan şahısların yakalanması için emniyet müdürlüğü ekipleri uygulama noktaları ve umuma açık yerlerde kimlik sorgusu ve üst araması yaptı.
Uygulama noktalarında araçları durduran ekipler kimlik, üst araması ve araç araması yaptı. Umuma açık yerlerde ise kimlik sorgusu yapıldı.
Yapılan uygulamalarda 3 bin 428 şahıs sorgulanırken, 392 araç sorgulanarak 18 araç ve sürücüye 14 bin 113 TL ceza uygulandı. 2 araç trafikten men edilirken, 172 umuma açık işyeri kontrol edildi.
Uygulamayı harika bulduğunu söyleyen sürücü Ömer Karadağ, “Yollarda polislerimizi gördükçe bize de vatandaş olarak gerçekten bir güven geliyor. Allah, Türk polisinin yar ve yardımcısı olsun. Rabb’im Türk polisinin tırnağına taş dokundurmasın, gözüne yaş dokundurmasın. Gerçekten polislerimizi gördüğümüz zaman bize bir huzur geliyor. Polis bizim evladımız Allah’a şükür. Yaşasın Türk Polisi” dedi.
Uygulama noktasında durdurularak araç ve üst araması yapılan Tahir Gündoğdu, “Allahu Teala hepsine yardım etsin, hepsini korusun, dağdakini, şehirdekini, köydekini her taraftan Allahu Teala yardımcısı olsun” diye konuştu.
Polisler, araçlarda yapılan uygulamanın dışında umuma açık yerlerde de kimlik sorgusu yaptı.
Huzurlu bir güven ortamının oluştuğunu söyleyen öğrenci olan Samet Gürbudak, “Gençler olarak dışarıda rahat bir şekilde gezebiliyoruz. Amasya’da güvenli bir ortam var, emniyet güçlerimize teşekkür ediyoruz” diye konuştu.
Vatandaşların huzur ve güveni için uygulamaların artarak devam edeceği öğrenildi.

Yerli otomobilin adı ve fiyatı ne olacak? Flaş açıklamaYerli otomobilin adı ve fiyatı ne olacak? Flaş açıklama
TEM Otoyolu'nda bariyer cipe ok gibi saplandı:  3 ağır yaralı TEM Otoyolu'nda bariyer cipe ok gibi saplandı:  3 ağır yaralı 
TEM Otoyolu'nda korkunç kaza! Bariyere ok gibi saplandı!TEM Otoyolu'nda korkunç kaza! Bariyere ok gibi saplandı!
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fenomen gelin adayı gecelerde dağıttı! Olay dans...

Fenomen gelin adayı gecelerde dağıttı! Olay dans...

Uçan Kale Ankara’dan havalandı!

Uçan Kale Ankara’dan havalandı!

Bakan Selçuk'tan flaş asgari ücret açıklaması

Bakan Selçuk'tan flaş asgari ücret açıklaması

Düğün salonuna 'kumar' operasyonu: 102 gözaltı

Düğün salonuna 'kumar' operasyonu: 102 gözaltı

İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı

İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı

Karamollaoğlu'ndan yerli otomobil açıklaması

Karamollaoğlu'ndan yerli otomobil açıklaması

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Mansur Yavaş'tan 'yerli otomobil' paylaşımı 

Mansur Yavaş'tan 'yerli otomobil' paylaşımı 

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Feci kaza! 2 öğrenci öldü, 1 öğrenci yaralı

Feci kaza! 2 öğrenci öldü, 1 öğrenci yaralı

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TEM Otoyolu'nda korkunç kaza! Bariyere ok gibi saplanan bu araçtan sağ çıktılar!

TEM Otoyolu'nda korkunç kaza! Bariyere ok gibi saplandı!

Denizli'de polisten şok denetim

Denizli'de polisten şok denetim

İstanbul'da makas dehşeti! Alkollü sürücü otoyolu karıştırdı!

İstanbul'da makas dehşeti! Alkollü sürücü otoyolu karıştırdı!

20 yaşındaki Suriyeli gencin korkunç ölümü! Kamyon tekerine sıkışarak can verdi!

20 yaşındaki Suriyeli gencin korkunç ölümü!

Evden gelen kazma kürek sesleri komşuları harekete geçirdi! Gece yarısı define avı!

Evden gelen kazma kürek sesleri komşuları harekete geçirdi!

Marmaris'te yılbaşı öncesi şok baskın! Etiketlerini bile basmışlar!

Yılbaşı öncesi şok baskın! Etiketlerini bile basmışlar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.