Emoji kullanımınız iç dünyanızı ortaya çıkarıyor! Duygusal zekaya mı yoksa bağlanma stiline mi sahipsiniz?

Bu sonuç örüntüsü cinsiyetlere ve ilişki türlerine göre değişiyor; kadınlar arkadaşları ve aileleriyle birlikteyken emojileri erkeklerden daha sık kullanıyor.

Emojiler, duyguları, nesneleri, hayvanları ve daha fazlasını tasvir eden karakterlerdir. Sanal iletişimler sırasında daha karmaşık anlamlar yaratmak için bilgisayarlar veya akıllı telefonlar aracılığıyla tek başlarına veya metinle gönderilebilirler.

Emoji kullanımının iletişim ve kişilerarası becerilere bağlı olarak nasıl değişebileceğini değerlendirmek, emojileri kimlerin kullandığı ve bilgisayar aracılı iletişimin altında yatan psikolojik mekanizmalar konusunda fikir verebilir.

Emoji kullanımının günlük sosyal hayatımızdaki yaygınlığına rağmen, cinsiyet ve kişilik özellikleriyle ilgili farklılıkların kanıtlarının ötesinde, emojileri kimlerin kullandığı hakkında nispeten az şey biliniyor.

Bu bilgi boşluğunu doldurmak için Dube ve meslektaşları, 320 yetişkinden oluşan bir örneklemde emoji kullanım sıklığı, bağlanma stili ve duygusal zeka arasındaki ilişkileri cinsiyetler ve ilişki türleri arasında araştırdı.

Duygusal zekâ, kişinin kendi duygularını ve başkalarının duygularını işleme ve yönetme yeteneğidir; bağlanma stilleri ise bireylerin yakın ilişkilerde başkalarıyla nasıl ilişki kurduklarına ilişkin kalıpları ifade eder ve birincil bakım verenlerle olan erken etkileşimlerden etkilenir.

Bu stiller genel olarak üç türe ayrılır: kaygılı, kaçınmacı ve güvenli bağlanma. Hem kaygılı hem de kaçınmacı bağlanma stilleri, bir çocuğun birincil bakıcısıyla güven eksikliğini gösterir. Buna karşılık, güvenli bağlanma stiline sahip çocuklar, kısa bir ayrılıktan sonra bakıcılarıyla yeniden bir araya geldiklerinde coşkulu olma eğilimindedir.

Sonuçlar, daha yüksek duygusal zekaya ve güvenli bağlanmaya sahip bireylerin emojileri daha sık kullanabileceğini ortaya koydu. Kadınlar için, daha yüksek bağlanma kaçınma düzeyleri, arkadaşları ve flört veya romantik partnerleriyle daha az sıklıkta emoji gönderme ve alma ile ilişkilendirildi . Erkekler için, daha yüksek bağlanma kaçınma düzeyleri, bu tür partnerlere daha az emoji gönderme ile ilişkilendirildi.

Ayrıca kadınlar emojileri erkeklerden daha fazla kullanıyordu ancak bu fark özellikle arkadaşlar ve aile ile olan etkileşimlere özgüydü.

Yazarlar, "Sanal iletişimler sırasında etkileşim kurma şeklimiz kendimiz hakkında daha fazla şey ortaya çıkarabilir. Bu sadece bir gülen yüz veya kalp emojisi değil: Anlamı iletmenin ve daha etkili bir şekilde iletişim kurmanın bir yoludur ve onu nasıl kullandığınız bize kendiniz hakkında bir şeyler söyler." diye ekliyor.