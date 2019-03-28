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Emre Kınay'dan 24 saatlik 'Kadıköy' maratonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2019 13:17 | Son Güncelleme

İYİ Parti'nin Kadıköy Belediye Başkan Adayı Emre Kınay, '24 Saat Kadıköy'ü Konuşalım' programı kapsamında Kadıköy’ün çeşitli semtlerini gezerek vatandaşları dinledi.

Emre Kınay'dan 24 saatlik 'Kadıköy' maratonu

İSTANBUL, (DHA) - İYİ Parti'nin Kadıköy Belediye Başkan Adayı Emre Kınay, '24 Saat Kadıköy'ü Konuşalım' programı kapsamında Kadıköy’ün çeşitli semtlerini gezerek vatandaşları dinledi. Kınay, ziyaretlerinde, 'özenilecek bir Kadıköy' hedeflediklerini belirtti.

İYİ Parti Kadıköy Belediye Başkan Adayı Emre Kınay '24 Saat Kadıköy'ü Konuşalım Turu'nu tamamladı. Kınay, salı günü saat 06:00'da Göztepe'den başlayıp dün sabah aynı saatte Moda'da son bulan 24 saatlik maraton boyunca Kadıköy’ün çeşitli semtlerini gezdi ve Kadıköylü vatandaşları dinledi.

Önce Göztepe Mahallesi'nde taksiciler ve esnafla buluşan Kınay, acil serviste bekleyen vatandaşları ziyaret etti, Sahrayıcedid Muhtarlığı ziyaretinin ardından, Milli Hakimiyet Parkı'nda vatandaşla bir araya geldi. Kadıköy Hayvan Koruma Federasyonu, Hayvanlara Yaşam Hakkı Federasyonu ve Türkiye Hayvanları Koruma Derneği üyeleri ile de bir araya gelip, Kadıköy’ün sahipli-sahipsiz dostları ile ilgili çözüm önerilerini dinleyen Kınay, kendi projelerini aktardı. Yaşam Hakkı Federasyonu ile buluşan Kınay, özenilecek bir Kadıköy hedeflediklerini de belirtti.

Kozyatağı ziyaretinde Kriton Curi Parkı’nda Kadıköylülerle sohbet eden Belediye Başkan Adayı Kınay, saat 19:00’da Çağdaş Halk Derneği’ne konuk oldu. 20:00’de Bostancı’da Türkiye Motosiklet Federasyonu üyeleri ile sohbet eden Kınay, son durağında tiyatrocularla buluştu. Saat 24:00’te 27 Mart Dünya Tiyatro Günü’nün ilk kutlamasını Tiyatro Gönüllüleri’nin sürpriz ziyareti ile yapan Kınay, kültür sanat alanında Kadıköy için hazırladığı projeleri anlattı.

(FOTOĞRAF)

Emre Kınay'dan 24 saatlik 'Kadıköy' maratonuEmre Kınay'dan 24 saatlik 'Kadıköy' maratonuEmre Kınay'dan 24 saatlik 'Kadıköy' maratonuEmre Kınay'dan 24 saatlik 'Kadıköy' maratonu

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