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Emzirme akımı yerini süt sağma pozlarına bıraktı! Yeni trend tartışma yarattı

Sibel Ozdemir Sibel Ozdemir
YAŞAM HABERLERİ  | 17.01.2019 11:43 | Son Güncelleme

Bir süre önce annelerin bebeklerini emzirmesiyle başlayan 'brelfie' akımı yerini şimdi göğüs pompasıyla poz verme trendine bıraktı. Ancak göğüs pompalarıyla fotoğraf paylaşan ünlü anneler yeni bir tartışmanın başlamasına neden oldu.

Emzirme akımı yerini süt sağma pozlarına bıraktı! Yeni trend tartışma yarattı

Kadınların bebeklerini halka açık alanlarda emzirmesini normalleştirmek ve bu konuda tüm anneleri cesaretlendirmek amaçlı sosyal medya üzerinden başlatılan ‘brelfie’ hareketinin yerini şimdi pumpie akımı aldı.

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Instagram'da hemen hemen her gün yeni bir akımla karşı karşıya kalıyoruz. Belfie, selfie, brelfie ve yüzlerce trend... Şimdilerde ise ünlü oyuncu Rachel McAdams'ın geçtiğimiz günlerde süt pompasıyla poz vermesi gündeme geldi. Bu pozu daha önce Scarlett Johansson, model Doutzen Kroes, oyuncu Chrissy Teigen ve Kourtney Kardashian gibi ünlülerde görmüştük.

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Poz, yeni bir anne olsanız bile kusursuz, bakımlı, imrenilebilir ve çalışan biri olarak görünebilirsiniz mesajı veriyor. Yani yeni bir anne olmanız işlerinize engel değildir amacı güdülüyor.

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Binlerce kadının dahil olduğu akımda, anneler, göğüs pompalarıyla çekilmiş fotoğraflarını paylaşıyor. Ancak bu yeni akım beraberinde tartışmaları da getiriyor.

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Birçok insan, akıma uyanların anneler üzerinde baskı oluşturduğunu düşünüyor. Konu hakkında konuşan ebe Liz Halliday, ''Her şeyi yapamazsınız. Mükemmel olamayız. Sosyal medyadaki kusursuzluk algısı, mükemmellik görüntülerine inanmayın. Bu görüntüler doğum sonrası depresyona sokabilir. Baskı yaratan bu modaya uymak zorunda değilsiniz'' diyor.

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Ancak bu akımı 'güçlendirici' bulan insan sayısı da bir hayli fazla.


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