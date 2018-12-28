KADIN

En belirgin nedeni vajinal kuruluk! Peki menopoz döneminde nelere dikkat etmek gerekiyor?

Diyetisyen Fulya Bozdemir Diyetisyen Fulya Bozdemir
KADIN SAĞLIĞI HABERLERİ  | 28.12.2018 14:37 | Son Güncelleme

Menopoz, bir kadının yaşam döngüsünün doğal bir parçasıdır. Diyetisyen Fulya Bozdemir, bu haftaki yazısında menopozda en çok merak edilenleri ele aldı.

En belirgin nedeni vajinal kuruluk! Peki menopoz döneminde nelere dikkat etmek gerekiyor?

Bir kadını ergenliğinden yaşlılığına kadar hormonları yönetir. Tüm ruhsal ve fiziksel değişimlerinde östrojen ve progesteron baş roldedir.
Bu iki hormon genel olarak; kadınlar 40’lı yaşların sonu, 50’li yaşların başına geldiğinde azalarak regl dönemini sonlandırır.

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Sıcak basmaları, vajinal kuruluk, kilo artışı gibi belirtileri vardır. Menopoz için en çok merak edilenler ise;

  • Her kadın şu yaşta menopoza girer diye bir durum yoktur. Genetik yapınız, beslenme şekliniz, sigara kullanımı ve kemoterapi gibi nedenlerle erken menapoz durumu yaşanabilir.
  • Östrojen seviyeleri düştüğü için eklem, kas ağrıları, ruh halinde değişiklikler, sıcak basmaları kadınlarda en sık görülen semptomlardır.
  • Alkol, kafein, sigara, sıcak bir yerde olma, beslenme hataları sıcak basmalarını tetikler.
  • Hormonal değişimlerden kaynaklı kemikler etkilenerek osteoporoz gerçekleşebilir. Bol yeşillik tüketin ve d vitamini seviyelerinizi kontrol edin. Sigara ve alkol kullanmayın.
  • Menopozda hormonal değişimlerden dolayı kilo vermek eskiye göre zorlaşabilir ama bu kilo veremeyeceğiniz anlamına gelmiyor. Egzersiz yapın, şekersiz beslenme programı uygulayın ve bir uzmandan destek alın.
  • Perimenopoz, menopoza tam girilmemiş fakat etkilerinin görüldüğü dönemdir. Düzensiz regl, uzun süren kanamalar, kısa döngüler ya da uzayan döngüler belirtileridir. Birbirini takip eden 12 ay regl olmazsanız menopoza girdiniz demektir.

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Menopoza iyi gelen çaylar/besinler/takviyeler;

  1. Adaçayı
  2. Papatya çayı
  3. Kızıl yonca çayı
  4. Keten tohumu
  5. Karanfil
  6. Elma sirkesi
  7. Evening primrose oil
  8. B6 vitamini
  9. D vitamini
  10. K2 vitamini
    Her biri kişinin ihtiyacı üzerine bir uzman tarafından önerilmelidir.

Dyt Fulya Bozdemir
http://fulyabozdemir.com/

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menopoz Menopozda merak edilenler

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