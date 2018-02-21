Regl sancısı cehennemi yaşattı

İngiliz basınına göre; Beth Evans, erkek arkadaşı Josh Moran ile birlikte Dubai'ye uçmak için Emirates hava yolu firmasına ait uçağa bindi. Ancak uçağın kalkışından kısa sürece önce regl ağrıları artan kadın uçaktan zorla indirildi.

Dört gözle Dubai tatilini bekleyen Beth'ten, ağrısının 1'den 10'a kadar derecelendirilmesi istendi. Hostese 1 diye cevap vererek çok fazla ağrısının olmadığını ve uçmak istediğini söyleyen kadının doktora görünmesi gerektiğini söylediler. Uçakta sağlık görevlisi olmadığı için de yolcu erkek arkadaşıyla birlikte uçaktan indirildi.

Kadın yolcu ve sevgilisi uçaktan inip havalimanındaki kliniğe gitti. Doktordan uçabilir raporu alan yolcuya uçağın geç kaldığını bir sonraki uçakla gidebilecekleri belirtildi. Ancak rezervasyon değişikliği nedeniyle de 250 Euro talep edildi.

Genç kadın ''Ağrılarım uçmayı engelleyecek kadar şiddetli değildi. Ancak 7 saat bu şekilde seyahat edemeyeceğim söylendi. Tüm yolcuların önünde böyle bir konuşmaya maruz kaldım. Ne diyeceğimi bilmiyorum'' diye konuştu.