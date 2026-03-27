En büyük hayaliydi: Soma'nın ilk kadın otobüs şoförü oldu!

Manisa'nın Soma ilçesinde 40 yaşındaki Derda Aktaş, yıllardır kurduğu otobüs şoförlüğü hayalini gerçekleştirip, ilçenin ilk kadın otobüs şoförü oldu. Servis şoförlüğüyle başladığı meslek hayatında gerekli belgeleri tamamlayan Aktaş, Soma Özel Halk Otobüsleri bünyesinde direksiyon başına geçti.

Evlilik nedeniyle yaklaşık 20 yıl önce Soma'ya yerleşen 2 çocuk annesi Derda Aktaş, bir süre sonra kendi ayakları üzerinde durma kararı aldı. 2021 yılında özel bir rehabilitasyon merkezinde servis şoförü olarak çalışmaya başlayan Aktaş, zamanla deneyim kazandı. Derda Aktaş daha sonra ağır vasıta kullanabilmek için SRC ve psikoteknik belgelerini aldı, kamyon ehliyeti edindi.

İlçede daha önce kadın otobüs şoförü olmaması üzerine bu alanda hedef belirleyen Aktaş, Soma Özel Halk Otobüsleri'nin şoför alım ilanına başvurdu. Başvurusu kabul edilen Derda Aktaş, 2024 yılının Aralık ayında göreve başladı. Göreve başladığı ilk günlerden itibaren yolcuların ilgisini çeken Aktaş, özellikle kadınlar ve çocuklardan olumlu geri dönüşler aldığını belirtti.

'EN BÜYÜK HAYALİMDİ'

Otobüs kullanmanın en büyük hayali olduğunu belirten Derda Aktaş, "2 çocuk annesiyim. Hayatımın bir noktasında kendi ayaklarımın üzerinde durmak zorunda kaldım. Bir yerden başlamam gerekiyordu. Özel bir kurumda servis şoförü olarak işe başladım. Orada çalışırken kendimi geliştirdim. SRC aldım, psikoteknik aldım, kamyon ehliyeti dahi aldım. Ama otobüs kullanmak benim zaten en büyük hayalimdi. Uzun süre hiç kadın şoför olmadığını fark ettim. 'İlk ben olacağım' diye kendime hedef koydum. İlanı görür görmez başvuru yaptım ve kabul edildim. İlçenin ilk kadın şoförü olarak göreve başladım. Yolcularımdan çok güzel tepkiler alıyorum. 1 yıl olmasına rağmen hala takdir edenler, teşekkür edenler var" dedi.

KADINLAR ÇEKİNMEMELİ

Kadınların araç kullanmaktan çekinmemesi gerektiğini vurgulayan Aktaş, çevresindeki kadınlara da örnek olduğunu dile getirip, "Çok fazla kadın arkadaşım araç kullanmıyordu. Onları cesaretlendirdim. Ehliyet aldılar, şimdi araç kullanıyorlar ve çok mutlular. Her kadının isterse başarabileceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

‘DURAKTAKİ ARKADAŞLARIM ÇOK YARDIMCI OLDU’

Otobüs kullanmaya ilk başladığında zorlandığını ancak çalışma arkadaşlarının desteğiyle süreci kolay atlattığını anlatan Derda Aktaş, "Hayatımda ilk defa otobüs kullandım. Daha önce minibüs tarzı araçlar kullandım ama otobüs farklı. Bu aracın inceliklerini duraktaki arkadaşlarımdan öğrendim. Hepsi bana çok yardımcı oldu, defalarca anlattılar, hiç bıkmadan destek oldular. Ayrıca Soma'da körüklü araç yok. Eğer ileride şehir değiştirirsem ilk hedefim o araçları kullanmak olacak" diye konuştu.
Kaynak: DHA

