Boya yapmak tarih oluyor!  Duvarları yenileyen yeni yöntem

Minimal görünümü ve modern dokusuyla dikkat çeken bu yeni nesil kaplamalar, sosyal medyada da hızla yayılıyor. İç mimarlar, özellikle salon, mutfak ve banyolarda kullanılan uygulamaların hem zamandan tasarruf sağladığını hem de uzun ömürlü olduğunu belirtiyor.

DUVARIN ÜZERİNE DOĞRUDAN UYGULANABİLİYOR

Uzmanlara göre yeni nesil dekoratif kaplamaların en dikkat çeken özelliği, mevcut yüzeyin üzerine uygulanabilmesi.

Yani eski boya, alçı, seramik hatta bazı yüzeylerde fayans sökülmeden bile uygulama yapılabiliyor. İnce yapılı kaplamalar sayesinde duvarın kalınlığı neredeyse değişmiyor.

SON YILLARIN EN POPÜLER DEKORASYON TRENDLERİNDEN BİRİ

Özellikle Avrupa’da yaygınlaşan mikrosement uygulamaları mat görünümü,

derzsiz yapısı ve modern tasarımı nedeniyle son yıllarda oldukça popüler hale geldi.

İç mimarlar, doğal taş görünümü veren yüzeylerin özellikle sade dekorasyon sevenler tarafından tercih edildiğini belirtiyor.

NEME VE ÇATLAMAYA KARŞI DAYANIKLI OLABİLİYOR

Doğru uygulandığında bazı dekoratif kaplamaların neme, su sıçramalarına

ve yüzey çatlaklarına karşı daha dayanıklı olabildiği belirtiliyor. Bu nedenle mutfak ve banyolarda kullanımının giderek arttığı ifade ediliyor. Kısa sürede dönüşüm sağlayan uygulamalar özellikle TikTok ve Instagram’daki “ev yenileme” videolarıyla popülerleşti. Birçok kullanıcı boya kokusu olmaması, hızlı uygulanması

ve modern görünümü nedeniyle yeni nesil kaplamalara yöneliyor.