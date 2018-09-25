En büyük kalçaya sahip olmak istedi ama...

Ancak Crown, sabahları uyanır uyanmaz ayna karşısına geçip, daha büyük kalçalara sahip olmak istediğini söyledi.
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