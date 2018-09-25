En büyük kalçaya sahip olmak istedi ama...

Ancak Crown, sabahları uyanır uyanmaz ayna karşısına geçip, daha büyük kalçalara sahip olmak istediğini söyledi.

Estetik bağımlılığı bu hale getirdi

1 / 17 The Sun gazetesinde yer alan habere göre; operasyonların yanı sıra alabildiği kadar kilo almaya çalışan 24 yaşındaki Natasha Crown, daha çok kilo alabilmek için altı kilo çikolatalı krema yiyor.

2 / 17 Pizza ve makarnadan zengin öğünlerle besleniyor.

3 / 17 Ayrıca vücudunda biriken yağları kalçasına enjekte ettiriyor.

4 / 17 İsveç'te yaşayan Natasha, büyük kalçalara sahip olma isteğini "Kalçalarımın büyük olması beni seksi ve güçlü gösteriyor" diyerek, savundu.

5 / 17 İlk kez 20 yaşında operasyon yaptıran Crown, dünyanın en büyük kalçasına sahip olmak için her şeyi yapacağını kaydetti.

6 / 17 Takıntılı olduğunu kaydeden Crown, yalnızca kalçasını büyütmediğini, meme ve dudak büyütme operasyonlarına da başvurduğunu belirtti.

7 / 17 Pek çok kişinin kilodan hoşlanmamasına karşın Natasha Crown, "Vücudumu çok beğeniyorum, yürürken bütün o sallantıyı hissediyorum. Popom beni seksi ve güçlü hissettiriyor.

8 / 17 Olumsuz eleştirileri ise duymazdan geliyorum çünkü böyle çok mutluyum" diyen Crown, daha büyük kalça için yakın zamanda tekrar bıçak altına yatmaya hazırlanıyor.

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