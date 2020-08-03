En çok akıllı telefon satan marka oldu

Muhtemelen önümüzdeki yıllarda bu sayı dörde de yükselebilir. Lakin şimdilik Samsung’un güçlü bir çizgi çizdiğini söylemek gerekiyor.

Malum yıllardan beri akıllı telefon pazarının zirvesinde Samsung yer alıyor. Onu uzun bir süredir Apple takip ediyordu. Ta ki Çinli akıllı telefon üreticisi Huawei gelene kadar.

Zirvenin yeni sahibi Huawei



ABD’nin ambargosuna rağmen satışlarını önemli ölçüde arttıran Çinli üretici geçtiğimiz çeyrekte önemli bir başarıya imza attı. Çinli üretici Canalys tarafından açıklanan raporlara göre Samsung’dan fazla telefon satmayı başardı.

Çinli şirket 2020 yılı 2. Çeyreğinde 55.8 milyon telefon satarken Samsung ise 54.3 milyon telefonda kaldı. Aslında Çinli üreticinin satışları geçtiğimiz yılın aynı çeyreğinde daha fazlaydı. Lakin bu yıl ufak bir kayıp yaşadılar.

Samsung ise geçtiğimiz yıl 75 milyondan fazla telefon satmıştı. Dolayısıyla bu yıl büyük bir düşüş yaşadılar.

Sonuç olarak da Huawei zirvenin yeni sahibi oldu. Listenin 3. Sırasında ise 39.9 milyon cihazla Apple yer aldı. Apple satışlarda 3. Sırada yer almasına karşın en çok kar eden üretici oldu.

iPhone SE 2020 satışları Apple’ı uçurdu

