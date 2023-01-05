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En çok aranan uyuşturucu kaçakçılarından! El Chapo'nun oğlu Ovidio Guzman yakalandı

05.01.2023 20:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meksika'daki Sinaloa Karteli'nin eski lideri El Chapo lakaplı uyuşturucu baronu Joaquin Guzman'ın oğlu Ovidio Guzman'ın yakalandığı bildirildi. Öte yandan operasyonun detaylarına ilişkin yetkililerden henüz açıklama yapılmadı. İşte haberin detayları...

En çok aranan uyuşturucu kaçakçılarından! El Chapo'nun oğlu Ovidio Guzman yakalandı

Meksika'da El Chapo lakaplı uyuşturucu baronu Joaquin Guzman’ın oğullarından Ovidio Guzman Lopez, ülkenin kuzeyinde gözaltına alındı.

Federal hükümet kaynaklarına göre, ABD tarafından en çok aranan uyuşturucu kaçakçılarından Guzman, Culiacan kentinde düzenlenen operasyonda yakalandı.

Eyalet valisi Ruben Rocha, operasyonu sabah saatlerinde federal polisin gerçekleştirdiğini belirterek, halktan evlerinden çıkmamasını istedi.

Operasyonun detaylarına ilişkin yetkililerden henüz açıklama yapılmadı.

GUZMAN KİMDİR?

Sinaloa çetesinin önde gelen liderlerinden 28 yaşındaki Guzman'ın en son yakalandığı 17 Ocak 2019'da bir dizi şiddet dalgasına yol açmıştı.

ABD'de müebbet hapse çarptırılan uyuşturucu karteli elebaşı El Chapo'nun oğullarından Guzman'ın yakalanmasının ardından çıkan olaylarda çok sayıda asker yaralanmış, 51 mahkum cezaevinden firar etmişti.

Onlarca araç ve iş yerinin ateşe verildiği olaylar sonucunda Guzman serbest bırakılmıştı.

EL CHAPO ABD'YE İADE EDİLMİŞTİ

El Chapo lakaplı Joaquin Guzman, ABD'nin New York eyaletinde görülen davada temmuzda müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

2001 ve 2015'te Meksika'da iki yüksek güvenlikli cezaevinden kaçan Joaquin Guzman, en son Ocak 2016'da yakalanmış ve ABD'ye iade edilmişti. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
El Chapo ovidio guzmán lópez

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