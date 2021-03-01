En çok çene ve alında görülüyor: Sivilce izleri nasıl geçer, derin sivilce izleri nasıl tedavi edilir?

Akne, saç kökleriniz yağ ve ölü deri hücreleriyle tıkandığında ortaya çıkan bir cilt rahatsızlığıdır. Beyaz noktalara, siyah noktalara veya sivilcelere neden olur. Akne her yaştan insanı etkilese de en çok gençler arasında görülür.

Etkili akne tedavileri mevcuttur, ancak akne kalıcı olabilir. Sivilce ve yumrular yavaş yavaş iyileşir ve biri uzaklaşmaya başladığında diğerleri kırpılır gibi görünür.

Akne şiddetine bağlı olarak duygusal sıkıntıya neden olabilir ve cildi yaralayabilir. Tedaviye ne kadar erken başlarsanız, bu tür sorunlara yakalanma riskiniz o kadar düşük olur.

SİVİLCE OLUŞUMUNUN SEBEPLERİ NELERDİR?

Sivilce çok değişik nedenlerden dolayı gelişebilir. Genelde en çok görülen yaş grubu, ergen yaş grubu adı verilen 12 - 18 yaş aralığı olmasına rağmen, ileri yaş gruplarında da sivilce görülebilir.

Başlıca nedenlerinden bir tanesi genetiktir. İkinci neden strestir. Stresli dönemlerde yağ bezleri daha fazla çalıştığı için, sivilce oluşma ihtimali artar. Üçüncü neden kullanılan yanlış kozmetikler. Kullanılan kozmetiğin yağ derecesi, yüzün yağ derecesinden yüksekse kendisini sivilce şeklinde göstermektedir.