En çok çene ve alında görülüyor: Sivilce izleri nasıl geçer, derin sivilce izleri nasıl tedavi edilir?

Akne, saç kökleriniz yağ ve ölü deri hücreleriyle tıkandığında ortaya çıkan bir cilt rahatsızlığıdır. Beyaz noktalara, siyah noktalara veya sivilcelere neden olur. Akne her yaştan insanı etkilese de en çok gençler arasında görülür.
Etkili akne tedavileri mevcuttur, ancak akne kalıcı olabilir. Sivilce ve yumrular yavaş yavaş iyileşir ve biri uzaklaşmaya başladığında diğerleri kırpılır gibi görünür.
Akne şiddetine bağlı olarak duygusal sıkıntıya neden olabilir ve cildi yaralayabilir. Tedaviye ne kadar erken başlarsanız, bu tür sorunlara yakalanma riskiniz o kadar düşük olur.
Sivilce çok değişik nedenlerden dolayı gelişebilir. Genelde en çok görülen yaş grubu, ergen yaş grubu adı verilen 12 - 18 yaş aralığı olmasına rağmen, ileri yaş gruplarında da sivilce görülebilir.
Başlıca nedenlerinden bir tanesi genetiktir. İkinci neden strestir. Stresli dönemlerde yağ bezleri daha fazla çalıştığı için, sivilce oluşma ihtimali artar. Üçüncü neden kullanılan yanlış kozmetikler. Kullanılan kozmetiğin yağ derecesi, yüzün yağ derecesinden yüksekse kendisini sivilce şeklinde göstermektedir.
Bir diğer neden kadınlarda görülen polikistik over sendromudur. Yumurtalıklarda kist varsa, hormonal düzensizlik olduğu için, bu durum sivilce oluşumuna neden olmaktadır.
Kış aylarında ve sonbaharda sivilcelerde artış olmaktadır. Yanlış kullanılan ilaçlarla da birlikte sivilce görülebilir.
Sivilce tedavisinde, her şeyden önce sivilcenin nedenleri araştırılır. Nedenler araştırıldıktan ve gerekli tedavi verildikten sonra, genelde sivilcenin tipine ve yoğunluğuna göre ortalama 2-4 hafta içerisinde sivilceler yavaş yavaş kurumaya ve toparlanmaya başlar. Sivilceler kurumaya doğru gittikten sonra, hastanın yüzünde bir kaç seans cilt temizliği yapılır. Hastanın yüzünde izler kalmışsa, onun için de ayrı bir tedavi uygulanır.
Doğru şartlarda her tip sivilceler tedavi edilebilir. Sivilce, değişik şekillerde kendisini gösterebilir. Bazen yüzde hafifçe oluşan pütürlerle kendisini gösterebilir. Bazen de ciltte iltihabik reaksiyonlar şeklinde olmaktadır. Bazen de çok daha ağır şekilde oluşan kistlerle görülmektedir.
Yüzün değişik bölgelerine yerleşebilir. Yağ bezelerinin daha çok yoğun olduğu, burun çevresi, çene ve alın çevresine yerleşir. Bazen de ense, kulak bölgesinde de görülebilir. Bu sivilce tipleri iltihabik veya kistik sivilce tipleridir.
Bunların tedavileri, diğer sivilce tiplerine göre hem daha uzun sürmekte hem de daha zor olmaktadır. Ancak doğru bir dermatologa gidildiğinde her çeşit sivilce tedavi edilebilir.
Sivilce tedavisi, yüzünde sivilce olan herhangi bir kimseye uygulanabilir. Eskiden görülen sivilceler daha çok ergenlik yaşlarında görülmekteydi. Ama son senelerde ileri yaşlardaki kişilerde de sivilce görülmektedir. Dolayısıyla bunun yaşla ve cinsiyetle bir ilgisi yoktur.
Sivilce tedavisinde, sivilcenin yoğunluğuna ve tipine göre, tedavinin süresi ve alınacak sonuç değişmektedir.
Hafif pütür sivilce tiplerinde ortalama 1 aylık tedavi süresi yeterliyken, daha sert sivilce tiplerinde 1 ayı aşabilir. Bazı sivilce tiplerinde ise ortalama en az 4-6 süresinde düzenli ilaç tedavisi yapılmasıdır.
Pütür sivilceler tedavi edildikten sonra yüzde kızarıklık şeklinde iz bırakabilir. Eğer iltihabik sivilce tipiyse, yüzde kendisini sivilce izi şeklinde gösterebilir.
Bu izler kişileri oldukça rahatsız etmektedir. Kişilerin yüzlerinde sivilce varsa, önce sivilce tedavi edilmeli, daha sonraki aşamada sivilce izi kalmışsa, onu tedavi etmektir.
Sivilce izlerini geçirmek için, peeling, lazer yöntemi kullanılabilir. Kendisini ciltte hacim azalması şeklinde gösteren derin sivilce izleri varsa, onun tedavisi için dolgu maddeleri tercih edilebilir.
Tedavi süresince, sivilcenin artışına engel olan herhangi bir etkenden uzak durulması gerekir. Stres, sivilce artışına neden olan en önemli etkenlerden biri olduğu için, stresin kontrol altında tutulması gerekir.
Yanlış kullanılan kozmetikleri, tedavi boyunca ve ondan sonraki dönemlerde kullanmamak gerekir. Güneş, sivilceye iyi geldiği ve rahatlatacağı bir etkiye sahip olduğu için, güneşe maruz kalınabilir. Ancak çok fazla güneş yanığı da sivilce hastalarına iyi gelmez.
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