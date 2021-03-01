KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. GÜZELLİK - MODA
  4. En çok çene ve alında görülüyor: Sivilce izleri nasıl geçer, derin sivilce izleri nasıl tedavi edilir?

En çok çene ve alında görülüyor: Sivilce izleri nasıl geçer, derin sivilce izleri nasıl tedavi edilir?

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 01.03.2021 15:46 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cildinizde gözenekler adı verilen yağ, bakteri, ölü deri hücreleri ve kir tarafından tıkanabilen küçük delikler vardır. Cildiniz bu durumdan defalarca etkilenirse sivilceniz olabilir. En yaygın cilt rahatsızlıklarından biri olan sivilce, yaşamı tehdit eden bir durum olmasa da, özellikle şiddetli olduğunda ağrılı olabilir. Aynı zamanda duygusal sıkıntıya da neden olabilir. Yüzünüzde görülen sivilce özgüveninizi etkileyebilir ve zamanla kalıcı fiziksel yaralara neden olabilir.

Akne, saç kökleriniz yağ ve ölü deri hücreleriyle tıkandığında ortaya çıkan bir cilt rahatsızlığıdır. Beyaz noktalara, siyah noktalara veya sivilcelere neden olur. Akne her yaştan insanı etkilese de en çok gençler arasında görülür.

Etkili akne tedavileri mevcuttur, ancak akne kalıcı olabilir. Sivilce ve yumrular yavaş yavaş iyileşir ve biri uzaklaşmaya başladığında diğerleri kırpılır gibi görünür.

Akne şiddetine bağlı olarak duygusal sıkıntıya neden olabilir ve cildi yaralayabilir. Tedaviye ne kadar erken başlarsanız, bu tür sorunlara yakalanma riskiniz o kadar düşük olur.

SİVİLCE OLUŞUMUNUN SEBEPLERİ NELERDİR?

Sivilce çok değişik nedenlerden dolayı gelişebilir. Genelde en çok görülen yaş grubu, ergen yaş grubu adı verilen 12 - 18 yaş aralığı olmasına rağmen, ileri yaş gruplarında da sivilce görülebilir.

Başlıca nedenlerinden bir tanesi genetiktir. İkinci neden strestir. Stresli dönemlerde yağ bezleri daha fazla çalıştığı için, sivilce oluşma ihtimali artar. Üçüncü neden kullanılan yanlış kozmetikler. Kullanılan kozmetiğin yağ derecesi, yüzün yağ derecesinden yüksekse kendisini sivilce şeklinde göstermektedir.

Bir diğer neden kadınlarda görülen polikistik over sendromudur. Yumurtalıklarda kist varsa, hormonal düzensizlik olduğu için, bu durum sivilce oluşumuna neden olmaktadır.

Kış aylarında ve sonbaharda sivilcelerde artış olmaktadır. Yanlış kullanılan ilaçlarla da birlikte sivilce görülebilir.

SİVİLCE TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?

Sivilce tedavisinde, her şeyden önce sivilcenin nedenleri araştırılır. Nedenler araştırıldıktan ve gerekli tedavi verildikten sonra, genelde sivilcenin tipine ve yoğunluğuna göre ortalama 2-4 hafta içerisinde sivilceler yavaş yavaş kurumaya ve toparlanmaya başlar. Sivilceler kurumaya doğru gittikten sonra, hastanın yüzünde bir kaç seans cilt temizliği yapılır. Hastanın yüzünde izler kalmışsa, onun için de ayrı bir tedavi uygulanır.

HANGİ SİVİLCE TİPLERİ TEDAVİ EDİLEBİLİR?

Doğru şartlarda her tip sivilceler tedavi edilebilir. Sivilce, değişik şekillerde kendisini gösterebilir. Bazen yüzde hafifçe oluşan pütürlerle kendisini gösterebilir. Bazen de ciltte iltihabik reaksiyonlar şeklinde olmaktadır. Bazen de çok daha ağır şekilde oluşan kistlerle görülmektedir.

Yüzün değişik bölgelerine yerleşebilir. Yağ bezelerinin daha çok yoğun olduğu, burun çevresi, çene ve alın çevresine yerleşir. Bazen de ense, kulak bölgesinde de görülebilir. Bu sivilce tipleri iltihabik veya kistik sivilce tipleridir.

Bunların tedavileri, diğer sivilce tiplerine göre hem daha uzun sürmekte hem de daha zor olmaktadır. Ancak doğru bir dermatologa gidildiğinde her çeşit sivilce tedavi edilebilir.

SİVİLCE TEDAVİSİ KİMLERE YAPILABİLİR?

Sivilce tedavisi, yüzünde sivilce olan herhangi bir kimseye uygulanabilir. Eskiden görülen sivilceler daha çok ergenlik yaşlarında görülmekteydi. Ama son senelerde ileri yaşlardaki kişilerde de sivilce görülmektedir. Dolayısıyla bunun yaşla ve cinsiyetle bir ilgisi yoktur.

Screenshot_18

SİVİLCE TEDAVİSİNDEN NE KADAR SÜREDE SONUÇ ALINIR?

Sivilce tedavisinde, sivilcenin yoğunluğuna ve tipine göre, tedavinin süresi ve alınacak sonuç değişmektedir.

Hafif pütür sivilce tiplerinde ortalama 1 aylık tedavi süresi yeterliyken, daha sert sivilce tiplerinde 1 ayı aşabilir. Bazı sivilce tiplerinde ise ortalama en az 4-6 süresinde düzenli ilaç tedavisi yapılmasıdır.

SİVİLCE İZLERİ NASIL GEÇER?

Pütür sivilceler tedavi edildikten sonra yüzde kızarıklık şeklinde iz bırakabilir. Eğer iltihabik sivilce tipiyse, yüzde kendisini sivilce izi şeklinde gösterebilir.

Bu izler kişileri oldukça rahatsız etmektedir. Kişilerin yüzlerinde sivilce varsa, önce sivilce tedavi edilmeli, daha sonraki aşamada sivilce izi kalmışsa, onu tedavi etmektir.

Sivilce izlerini geçirmek için, peeling, lazer yöntemi kullanılabilir. Kendisini ciltte hacim azalması şeklinde gösteren derin sivilce izleri varsa, onun tedavisi için dolgu maddeleri tercih edilebilir.

Screenshot_19

SİVİLCE TEDAVİSİ SÜRESİNCE YAPILMAMASI GEREKENLER NELERDİR?

Tedavi süresince, sivilcenin artışına engel olan herhangi bir etkenden uzak durulması gerekir. Stres, sivilce artışına neden olan en önemli etkenlerden biri olduğu için, stresin kontrol altında tutulması gerekir.

Yanlış kullanılan kozmetikleri, tedavi boyunca ve ondan sonraki dönemlerde kullanmamak gerekir. Güneş, sivilceye iyi geldiği ve rahatlatacağı bir etkiye sahip olduğu için, güneşe maruz kalınabilir. Ancak çok fazla güneş yanığı da sivilce hastalarına iyi gelmez.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tüm bildiklerinizi unutun: Güzellik kraliçesi 33 yaşında, 2 çocuk annesi Tüm bildiklerinizi unutun: Güzellik kraliçesi 33 yaşında, 2 çocuk annesi
Yeni evlilerin yatağına koyuyorlar! Yeni evlilerin yatağına koyuyorlar!
Bentonit kili nedir? Ne işe yarar ve nasıl kullanılır?Bentonit kili nedir? Ne işe yarar ve nasıl kullanılır?
Anahtar Kelimeler:
cilt bakımı,
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Nusret'le poz verdi! Süper minisi olay

Nusret'le poz verdi! Süper minisi olay

Bülent Ersoy'a şok sözler! 'Erkek oldun, kadın oldun insan olamadın'

Bülent Ersoy'a şok sözler! 'Erkek oldun, kadın oldun insan olamadın'

Mart ayı aylık burç yorumları

Mart ayı aylık burç yorumları

Tuzu, çayı, kahveyi bir kenara bırakın

Tuzu, çayı, kahveyi bir kenara bırakın

Mart ayında akrepleri neler bekliyor?

Mart ayında akrepleri neler bekliyor?

Mart ayında balıkları neler bekliyor?

Mart ayında balıkları neler bekliyor?

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Neye iyi gelmiyor ki? Bu kür 2 haftada sonuç veriyor!

Neye iyi gelmiyor ki? Bu kür 2 haftada sonuç veriyor!

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Meme uçlarına dikkat! Sütyen giymek bile zor geliyorsa...

Meme uçlarına dikkat! Sütyen giymek bile zor geliyorsa...

Girmeden önce aklınızda bulunsun! Banyo kapısını kapatıp...

Girmeden önce aklınızda bulunsun! Banyo kapısını kapatıp...

En sık o kullanılıyor ama bırakıldığı anda...

En sık o kullanılıyor ama bırakıldığı anda...

Diğer Haberler

Afrodizyak etkili parfümler: Yüzyıllardır kullanılan bu koku orgazmı tetikliyor!

Yeni evlilerin yatağına koyuyorlar!

Uzman ellerden çıktığında senelerce dayanıyor... Organik makyaj yaptıracaksanız bunlara dikkat!

Uzman ellerden çıktığında senelerce dayanıyor!

Yüzünüzü daha ince gösteren makyaj hilesi! Elmacık kemiklerini belirginleştirmede...

Yüzünüzü daha ince gösteren makyaj hilesi! Elmacık kemiklerini belirginleştirmede...

Adım adım evde pedikür yapmanın kolay yolları: Dikkat etmeniz gereken nokta tırnak kenarları!

Evde yaparken dikkat etmeniz gereken nokta tırnak kenarları! Çok derin kesmeyin çünkü...

Yağlı ciltten kurtulmanızı sağlayan yağlar! Buhur ve sardunya yağı gözenekleri tıkamadan...

Bu yağ meğer ne etkiliymiş! Bakterileri yok ederek...

Herkesin tırnağında: Protez tırnağın adım adım yapılışı!

Bakması bile zor ama! Yaptırmanın yolu bundan geçiyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.