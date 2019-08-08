En doğal hakları! Çocuklarınızın doğayla buluşmasına, gökyüzünü görmesine izin verin

Sürekli büyüyen kentlerde, çocuklar günlerinin çoğunu gökyüzünü görmeyen kapalı kutularda geçiriyorlar. Aileler için yeşil ve çocuk dostu alanlar bulmak zorlaşıyor. Roots Early Learning Center kapısını yemyeşil kocaman bir bahçeye ve oyun alanına açıyor. Her çocuğun dışarıda olmaya, gökyüzünü görmeye, çimlerde yuvarlanmaya, toprağı eşelemeye hakkı var. Haydi açık havaya çıkalım, çocuklara neler sağladığına bakalım!

GÜNEŞ

Vücudumuzun güneş ışığına ihtiyacı var. Güneş ışığı sayesinde, vücut D vitamini sentezler, kemikleri ve bağışıklık sistemini güçlendirir, beyin sağlığını korur.

HAREKET

Çocuklar her gün aktif olduğunda ve oyun oynamak için açık havaya çıktığında kendi bedenlerinin, becerilerinin ve yapabilirliklerinin farkına varırlar, kendilerini geliştirirler ve dönüştürürler.

BECERİLER

Açık havada olma çocukların birçok gelişim alanını destekler. Açık havadaki çocuk, çoklu görev yapabilme, problem çözme, işbirliği yapma, planlama, önceliklendirme, sorun giderme, iletişim kurma ve fark etme gibi becerileri yaratıcılık, hayal gücü ve eğlenceyle birlikte deneyimler; dışarıda olmak, onlara bu önemli yaşam becerilerini uygulama fırsatı verir.