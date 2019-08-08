KADIN

En doğal hakları! Çocuklarınızın doğayla buluşmasına, gökyüzünü görmesine izin verin

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
ANNEÇOCUK HABERLERİ  | 08.08.2019 10:12 | Son Güncelleme

Zaman değişiyor, çocukluklarımız dönüşüyor. 21. yüzyıl nesli önceki nesillerden daha fazla iç mekanda zamanda geçiriyor. The Environmental Protection Agency'e göre de çocuklar günlerinin yüzde 87’sini kapalı alanda geçiriyor. Ancak çocuğunuzun gelecekteki sağlık ve başarı şansını artırmak için yapabileceğiniz şeyler olduğunu bilmeniz gerekiyor. Haydi açık havaya çıkalım, çocuklara neler sağladığına bakalım!

En doğal hakları! Çocuklarınızın doğayla buluşmasına, gökyüzünü görmesine izin verin

Sürekli büyüyen kentlerde, çocuklar günlerinin çoğunu gökyüzünü görmeyen kapalı kutularda geçiriyorlar. Aileler için yeşil ve çocuk dostu alanlar bulmak zorlaşıyor. Roots Early Learning Center kapısını yemyeşil kocaman bir bahçeye ve oyun alanına açıyor. Her çocuğun dışarıda olmaya, gökyüzünü görmeye, çimlerde yuvarlanmaya, toprağı eşelemeye hakkı var. Haydi açık havaya çıkalım, çocuklara neler sağladığına bakalım!

GÜNEŞ

Vücudumuzun güneş ışığına ihtiyacı var. Güneş ışığı sayesinde, vücut D vitamini sentezler, kemikleri ve bağışıklık sistemini güçlendirir, beyin sağlığını korur.

1

HAREKET

Çocuklar her gün aktif olduğunda ve oyun oynamak için açık havaya çıktığında kendi bedenlerinin, becerilerinin ve yapabilirliklerinin farkına varırlar, kendilerini geliştirirler ve dönüştürürler.

BECERİLER

Açık havada olma çocukların birçok gelişim alanını destekler. Açık havadaki çocuk, çoklu görev yapabilme, problem çözme, işbirliği yapma, planlama, önceliklendirme, sorun giderme, iletişim kurma ve fark etme gibi becerileri yaratıcılık, hayal gücü ve eğlenceyle birlikte deneyimler; dışarıda olmak, onlara bu önemli yaşam becerilerini uygulama fırsatı verir.

4

RİSK ALMA

Çocuklar risk aldığında neyi yapabildiklerini fark ederler, neler yapabileceklerine dair tahmin yürütürler. Risk almayı tekrarlamak onları cesur ve özgüveni yüksek bireyler haline getirir.

SOSYAL OLMA

Çocuklar birlikte çalışmayı, iletişim kurmayı, arkadaş edinmeyi, paylaşmayı, başkalarına nasıl davranılacağını yapılandırılmış ortamlar yerine açık havada ve doğada doğallıkla deneyimlerler.

3

DOĞAYI SEVME

Çocuklar açık havada oynarken içinde yaşadığı dünyayı keşfetme fırsatı yakalar. Onun özelliklerini fark eder ve onu anlar. Dünyayı birçok canlıyla paylaştığını ve ona karşı sorumlu olduğunu bilir. Gezegenimizin geleceği çocuklarımıza bağlıdır; onunla uyumlu yaşamayı öğrenirler.

Detaylı bilgi almak ve bizi ziyaret etmek için aşağıdaki numaralardan iletişime geçebilirsiniz.

6


Böyle anne olmaz olsun! Öz oğlunun elini matkapla delip vücudunu ısırdıBöyle anne olmaz olsun! Öz oğlunun elini matkapla delip vücudunu ısırdı
Çocuklarınıza kurban haberlerini izletmeyinÇocuklarınıza kurban haberlerini izletmeyin
Uzmanından emziren annelere bol sıvı tüketin tavsiyesi Uzmanından emziren annelere bol sıvı tüketin tavsiyesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Roots Early Learning Center çocuk açık hava çocuk doğa

En Çok Okunan Haberler

Jennifer Lopez gitti! Dikkat çeken detay

Jennifer Lopez gitti! Dikkat çeken detay

Bikinili selfie çekip altına not düştü

Bikinili selfie çekip altına not düştü

Enseye buz koymanın inanılmaz etkisi!

Enseye buz koymanın inanılmaz etkisi!

Evlenme teklifini inek memesinde yaptı olay oldu

Evlenme teklifini inek memesinde yaptı olay oldu

Bebeğin kuyruk sokumundaki morluk ne anlama geliyor?

Bebeğin kuyruk sokumundaki morluk ne anlama geliyor?

Bildiğimiz çiğ patates tam bir güzellik iksiriymiş!

Bildiğimiz çiğ patates tam bir güzellik iksiriymiş!

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

Emzirmek sadece bebeğe değil, anneye de faydalı

Emzirmek sadece bebeğe değil, anneye de faydalı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Bu özelliklere sahip olanların ikiz bebeği olma ihtimali daha yüksek

Bu özelliklere sahip olanların ikiz bebeği olma ihtimali daha yüksek

Yeni doğanlarda sarılık nasıl önlenir?

Yeni doğanlarda sarılık nasıl önlenir?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çocuklarınıza kurban haberlerini izletmeyin

Çocuklarınıza kurban haberlerini izletmeyin

Uzmanından emziren annelere bol sıvı tüketin tavsiyesi

Uzmanından emziren annelere bol sıvı tüketin tavsiyesi

Yenidoğan bebeklerde en sık görülen cilt döküntüleri

Bebeğin kuyruk sokumundaki morluk ne anlama geliyor?

Anne ve babalar dikkat! Bu belirtiler çocuğunuzda varsa disleksi olabilir

Anne ve babalar dikkat! Bu belirtiler çocuğunuzda varsa disleksi olabilir

Parmak emme ve tırnak yeme diş yapısını bozuyor

Parmak emme ve tırnak yeme diş yapısını bozuyor

Yaz aylarında bebek ve çocuk giyimine dikkat!

Yaz aylarında bebek ve çocuk giyimine dikkat!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.