En etkili not alma tekniği nedir?

Dünyada kabul edilen en etkili not alma tekniği zihin haritalarıdır. Uluslararası literatürde mind mapping olarak geçer. Biz genellikle not alırken beynimizin sol tarafını kullanırız, beynimizin sol tarafı sayısal ve mantıksal işlevleri gerçekleştirir. Sağ tarafı ise hayal gücü, renkler, görüntüler, müzik ve ritimle ilgili işleri icra eder.

EĞİTİM SİSTEMİ BEYNİN SOL TARAFINI ÇALIŞTIRMAYA YÖNELİKTİR

Bizim eğitim sistemimiz ağırlıklı olarak sol tarafı çalıştırır. Not alma sistemimiz de aynı şekilde; listeleme, maddeleme ve tekrar yapmaya yöneliktir.

SAYFAYI YATAY KULLANIN

Zihin haritaları tekniğinde ilk olarak sayfa dik olarak değil yatay kullanılır. Bu farklılık beyni öğrenme sürecine katan ilk farklılıktır. Konu tam ortaya yazılır ve alt başlıklar ise tam ortadan oklarla çıkartılarak gösterilir.

RENKLER VE RESİMLERDEN NOT ALIN

Renkli kalemler ve semboller kullanılır. Küçük küçük resimlerle not alınır ve bu sayede öğrenme sürecine sağ beyin aktif şekilde katılmış olur ve hatırlama oranı da çok daha yüksek olur.

