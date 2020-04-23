En güzel 23 Nisan mesajları: TBMM’nin 100. yaşı kutlu olsun!

23 Nisan, Türkiye Cumhuriyeti için çok anlamlı bir gün çünkü Cumhuriyete giden yolda en önemli kilometre taşlarından olan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşudur bu tarih. Bu nedenle de Türkiye’nin ilk resmi bayramıdır. Bugün TBMM’nin 100. yılında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı evimizde metin veya resimli 23 Nisan mesajları ile kutluyoruz. 23 NİSAN MESAJLARI - 2020 Egemenlik kayıtsız şartsız ulusundur. Meclisimizin 100. yılında Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, dünya üzerinde benzeri bulunmayan bir anlayışla iki farklı ve önemli unsuru bir arada taşıyan milli bayramımızdır. TBMM’nin 100. Yılı kutlu olsun! Geleceğimizi temsil eden çocuklarımız, geçmişten aldıkları güçle milletimizin yarınlarını şekillendireceklerdir. Türk milletinin geleceği, bugünkü çocuklarının doğru görüşü ve yorulmak bilmeyen çalışma azmi ile büyük ve parlak olacaktır. TBMM’nin 100. yılında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun. Çocuk yurdun temelidir. Bu ülkenin geleceği çocuklarımızdır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun.

Geleceğimizin güvencesi olan çocuklarımızın, kendi başına karar verebilen, hayatın güçlükleri ile baş edebilecek ölçüde donanımlı ve yetenekli gençler olarak yetiştirilmeleri ortak hedefimizdir. 23 Nisan, karanlıktan aydınlığa kavuştuğumuz gündür. Meclisimizin 100. tılı Türk milletine kutlu olsun. Ulusal Egemenlik Bayramınız Kutlu Olsun… Ulusɑl Egemenlik ve Çocuk Bɑyrɑmının sevincini yɑşɑmɑmızı sɑğlɑyɑn Türk Ulusunun önderi Mustɑfɑ Kemɑl Atɑtürk’ü, Birinci Meclisimizin kɑhrɑmɑn üyelerini ve bu uğurdɑ cɑnlɑrını ortɑyɑ koyɑn şehit ve gɑzilerimizi sɑygı ve rɑhmetle ɑnıyor, TBMM’nin 100. Yılını coşkuyla kutluyoruz. 23 Nisan, Türk Milleti’nin kendi geleceğini belirlediği, egemenliğin millet iradesine bırakıldığı ve milletin bağımsızlığını tüm dünyaya haykırdığı, Türk tarihinin önemli dönüm noktalarından birisidir. TBMM’nin 100. yılında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın sevincini yaşamamızı sağlayan Türk ulusunun önderi Mustafa Kemal Atatürk’ü, birinci meclisimizin kahraman üyelerini ve bu uğurda canlarını ortaya koyan şehit ve gazilerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz.

Çocuklar sizler, Türkiye’yi bugünkü seviyeye getiren nesillerin izinden gideceğinize; ülkenin huzuru, refahı ve gelişmesi için zorluklar karşısında yılmayacağınıza inancımız tamdır. TBMM’nin 100. yılında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun. Yüzlerinde gülücüklerin, kalplerinde sevgi ve umut çiçeklerinin hiç solmamasını temenni ettiğimiz, bunun için büyük gayret sarf ettiğimiz bütün çocuklarımızın ve Türk ulusunun 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyor, başta Büyük Önder Atatürk olmak üzere, ilk meclisin kurucu üyelerini, ülkemizin bağımsızlığı ve egemenliği uğrunda canlarını feda eden bütün şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyoruz. TBMM’nin 100. yılı kutlu ve hayırlı olsun. Yarının teminatı olan çocuklarımıza yarının gözüyle bakalım ki yarınlarımız aydınlık olsun. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 100. yılında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun. Sizler ülkemizin geleceği, milletimizin umudusunuz. Önümüzdeki yıllarda önemli görevlere gelecek, Türkiye’yi en iyi şekilde temsil edecek ve yarınlara taşıyacaksınız. İmza atacağınız başarılarla, ülkemizin hedeflerini yakalamasında belirleyici rol oynayacaksınız. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun.

23 Nisan, karanlıktan aydınlığa kavuştuğumuz gündür. TBMM’nin 100. yılında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun. 23 Nisɑn Ulusɑl Egemenlik ve Çocuk Bɑyrɑmı, dünyɑ üzerinde benzeri bulunmɑyɑn bir ɑnlɑyışlɑ iki fɑrklı ve önemli unsuru bir ɑrɑdɑ tɑşıyɑn milli bɑyrɑmımızdır. Meclisin açılış günü olan 23 Nisan’ı Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak ilan eden Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, bu davranışı ile çocukların haklarını dünya gündemine taşımış, geleceğimiz olan çocuklara sevgisini en yüksek seviyede ispat etmiştir. Bugün bir kez daha bu anlamlı günü tüm dünya çocuklarıyla birlikte kutlama mutluluğunu yaşıyoruz. İnanıyoruz ki, yarınlarımızı temsil eden çocuklarımız geçmişten aldıkları güçle, geleceği şekillendirecek, müreffeh bir Türkiye’nin, barış içinde bir dünyanın kurulmasında önemli roller üstleneceklerdir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun. Küçük hanımlar, küçük beyler. Sizler hepiniz, geleceğin bir gülü, yıldızı, bir bahtının aydınlığısınız. Memleketi asıl aydınlığa gark edecek sizsiniz. Kendinizin ne kadar önemli, kıymetli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız. Sizlerden çok şeyler bekliyoruz; kızlar, çocuklar! M. Kemal Atatürk