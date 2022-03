En güzel dualı Berat Kandili mesajları ve sözleri! Dualı ve ayetli 2022 Berat Kandili mesajları...

Berat kandili bu sene 17 Mart 2022 Perşembe akşamı idrak edilecek. Mübarek günlerden olan Berat kandili, Allah'ın rahmet ve lütufuyla kullarına bağışlanma, kapılarını ardına kadar araladığı; müminlerin yaptığı ibadetlerin kat kat daha fazla mükâfatlandırdığı gün olarak bilinmekte. İslam alemi tarafından sevinçle karşılanacak olan bu mübarek gün ve gecede, sevdiklerinin kandilini kutlamak isteyenler anlamlı, dualı, ayetli kandil mesajlarını araştırmaya koyuldu. İşte en güzel Berat Kandili sözleri ve mesajları...

2022 BERAT KANDİLİ NE ZAMAN?

2022 yılında Berat Kandili 17 Mart Perşembe günü idrak edilecek. Mübarek üç ayların ikincisi olan Şaban ayının 14. gününü 15. gününe bağlayan gece olan Berat gecesi İslam dininde kutsal kabul edilen gecelerden biri olarak biliniyor.

EN GÜZEL, DUALI BERAT KANDİLİ MESAJLARI VE SÖZLERİ!

Kalblerimizi gösterişten ve iki yüzlülükten muhafaza buyur ya Rabbi! Her hal ve tavrımızı rızan istikametinde eyle. Niyetlerimizi ihlaslı kıl ve bize lütfettiğin bütün şeylerde de bereket ihsan eyle ya Rabbi! Hayırlı nurlu kandiller.

Ya Rabbi lisanlarımızı yalandan, gıybetten, Senin sevmediğin, bütün kirli sözlerden temizle. (Amin) Berat Kandilimiz Mübarek Olsun.

Ey Rabbimiz! Bizlere dünyada ve ahirette güzellikler ihsan eyle azabından muhafaza eyle. ( Bakara 201) Amin! Selam ve dua ile Berat Kandiliniz kutlu olsun.Rabbimiz, biz iman ettik. Bizim günahlarımızı bağışla. Bizi ateş azabından koru. (Ali imran 16) Berat Kandiliniz mübarek olsun.

Bugün ellerini semaya gönlünü Mevla'ya aç, bugün günahlardan olabildigince kaç, bugün en gizli incilerini onun için saç. Çünkü bugün kandil, kandilin mübarek olsun.

Sana karanfilin sadakatini, sümbülün bağlılığını, menekşenin tevazusunu, çiğdemin neşesini, lalenin gururunu, İslam'ın nurunu buket olarak gönderiyorum. Berat Kandilin mübarek olsun…

Beraat kandili ALLAH’ın rahmet ve bağışlamasının bol olduğu gecedir. Edilen dualar, tövbeler bu gece kabul olunur. Yürekler binbir nurla doludur. Berat Kandiliniz kutlu olsun…

Mübarek Beraat kandilinizi kutlar, her şeyin gönlünüzden geçtiği gibi olmasını temenni ederim. Berat Kandiliniz mübarek olsun.

Allahû Teala Şaban’ın 15. Gecesi Tecelli eder. Ve Ana’ya Baba’ya asi olanlarla Allah’a ortak koşanlar dışında bütün kullarını bağışlar. Rabbim önümüzdeki Berat gecesini hakkıyla ihya eden kullarından etsin.

Ya Rabbi! Birlik ve beraberliğimizi, sabır ve metanetimizi artır! Acılarımızı dindir, umudumuzu zafere eriştir! Berat kandiliniz nurlu olsun. Dualarınız kabul olsun.

Günler bize dostların güzelliği ile, geceler onların duaları ile mübarek oluyor. Umudumuz dostların hediyesi, duamız sizlerin sevgisi. Berat Kandiliniz mübarek olsun.

Berat kelimesi bolluk, bereket, fazilet anlamına gelir. Bu gece Allah'ın lütuflarının bol bol verildiği bir gecedir ve üç ayların ikinci kandil gecesidir. Berat Kandiliniz Mübarek Olsun...

'Ben, beni seven ümmetimi almadan cennete girmem' diyen Sevgilinin (s.a.s.) ümmeti olmanın hakkını verebilmek duası ile... Berat Kandiliniz mübarek olsun.

Varlığı ebedi olan, Merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarınızın Rabbin yüce katına iletilmesine vesile olan kandiliniz mübarek olsun.

Her gün yeni doğan güneş kadar, her gece parlayan yıldızlar kadar, her bahar açan çiçekler kadar hayatınız güzel olsun. Berat Kandiliniz hayırlı olsun…

Sofranız afiyetli, paranız bereketli, kararlarınız isabetli, yuvanız muhabbetli, kalbiniz merhametli, bedeniniz sıhhatli, yüzünüz mutlu, Berat Kandiliniz Mübarek Olsun

Beraat kandiIin mübarek oIsun. AIIah sana sevdikIerinIe beraber mutIu ve huzurIu bir şekiIde yaşamayı nasip etsin.

İlahi Esintilerin kalpleri okşadığı, bir anın bir asra bedel olduğu bu gece dualarda birleşmek dileğiyle, Berat Kandilinizi Kutlarım.

Kardeşliğin daimi olduğu, sevgilerin birleştiği, dostlukların bitmediği yine de mutlu, umutlu ve sevgi dolu, rahmetlerin yağmur gibi yağdığı nice kandillere…

Kalpler vardır, sevgiyi yaşatmak için, insanlar vardır, dostluğu paylaşmak için, mübarek günler vardır, Beraberce kutlamak için…

TaIihiniz gözIeriniz kadar berrak, kaderiniz bakışınız kadar güzeI, umudunuz yarın kadar yakın, yarınınız aşkınız kadar mutIu, aşkınız berat kadar mukaddes, duaIarınız istediğiniz gibi makbuI oIsun.

Ümit ederiz ki bu mübarek gece, zor günler geçirdiğimiz; fakat gelecek adına umutla dolu olduğumuz şu dönemlerde yeniden bir uyanışa vesile olur. Berat kandiliniz mübarek olsun…

Bin damla serpilsin yüreğine, bin tatlı mutluluk dolsun günlerine, bin bir hayalin gerçekleri bulsun, her türlü duaların kabul olsun, kandilin mübarek olsun…

Bakiler sevgiler adına nice dilekler vardır. Ölümü bile ayırır saymayan gönüller vardır. Mesafeler araya set çekmişse ne çıkar, dualarda birleşen gönüller vardır. Hayırlı kandiller..

Biçarelere, dul ve aceze hatunlara bakmak için çalışıp, çabalayan kimsenin; gece sabaha kadar namaz kılan, her gün oruç tutan, meydan-ı gazada cihad eden gibi Allah yanında rütbesi vardır.

Bin damla serpilsin yüreğine, bin tatlı mutluluk dolsun günlerine, binbir hayalin gerçekleri bulsun, her türlü duaların kabul olsun, Berat kandilin mübarek olsun…