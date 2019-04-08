En güzel kozmetik: Uyku!

Klinik Aromaterapist Leyla Çakır, uyku ve güzellik ilişkisi hakkında şu bilgileri verdi:

DERİMİZ UYKUDA YENİLENİR

“Geceleri aldığımız uykunun derinliği ve kalitesi, cildimizin genel sağlığını temelinden etkileyebilir. Uykuya daldığımızda en büyük organımız olan derimiz, kendini yeniler ve toksinlerden arındırma işlemi devreye girer. Eğer çeşitli sebeplerden dolayı uykumuzdan taviz verirsek bu döngü de tehlikeye girebilir.

SIKI BİR CİLT İÇİN…

Uykuya daldığımız ilk üç saat içerisinde beynimizdeki hipofiz bezinden (HGH) ‘Human Growth Hormone’ yani ‘İnsan Büyüme Hormunu’ salgılanır. Bu hormon; genç görünümlü, ışıltılı, sıkı bir cilt ve sağlıklı bir vücut için gereklidir. Bu hormunun eksikliğinde cildimiz gün içerisindeki hasarları onaramayabilir. Böylelikle yaşlanma süreci hızlanabilir.

Yine uyku sırasında melatonin hormonunun arttığını görürüz. Bu hormon ise uyku ritmimizi düzenler ve antioksidan gibi hareket ederek bedenimizi serbest radikal hasarından korumaya yardımcı olur. Serbest radikal hasarı, erken yaşlanmanın birinci ve en önemli nedenidir.