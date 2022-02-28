En inatçı kireç lekelerinden bile kolayca kurtulabilirsiniz! Bir sprey şişesinin içinde o malzemeleri karıştırırsanız...

Kireç lekeleri, sudaki mineral ve magnezyum fazlalığı sebebiyle oluşur. Suyun temas ettiği bölgedeki su buharlaşır ve bu sırada mineral kalıntıları ortaya çıkar. Dolayısıyla duşa kabinlerde, lavabo musluklarında, musluk arkasındaki fayanslarda ve suyun temas ettiği birçok bölgede kireç lekeleri oluşabilir. Kolayca oluşabilen bu lekeleri temizlemek ise hiç de basit değil. Neyse ki evde hazırlayacağınız bazı karışımlar işinizi kolaylaştırabilir. İşte, en inatçı kireç lekelerini bile çıkaran o karışımlar...

KARBONATIN GÜCÜ

Genellikle hamur işi yapmak için kullandığımız karbonatı gün yüzüne çıkarma vakti geldi. Karbonatın kireç lekelerine karşı güçlü bir etkisi var. Karbonata eşlik edecek boraks da lekelerin en etkili düşmanı diyebiliriz. 1 ölçü karbonat ve iki ölçü boraksı güzelce karıştırıp kireç lekelerinin üzerine yavaşça dökün. Bir süre bekleyin ve ardından kireçli bölgeyi bol su ile yıkayın. Bu pratik yöntemle kireç lekelerine veda edebilirsiniz.

SİRKE MUCİZESİ

Son yıllarda sirkeyi temizlik yaparken kullananların sayısı giderek artmaya başladı. Peki, sirkenin özellikle duşa kabin camında oluşan inatçı kireç lekelerini kolayca giderdiğini biliyor muydunuz? Sirkenin mucizesinden yararlanmak ise çok kolay. Sprey şişesinin yarısına sirke, diğer yarısına su koyup şişeyi iyice çalkayın. Duşa kabin camınıza boydan boya iyice püskürtüp 10 dakika bekledikten sonra camı durulayın. Camlarınız nasıl da parlıyor, öyle değil mi? Bu karışımı fayans ve musluk gibi kireç lekeleri olan başka bölgelerde de kullanabilirsiniz.

LİMON TUZU ETKİSİ

Çaydanlık ve su ısıtıcısı gibi mutfak ürünlerinde çok fazla kireç kalıntısı meydana gelir. Bu ürünlerde biriken inatçı kireç lekelerini çözme konusunda limon tuzu oldukça etkili bir çözelti. Çaydanlığı veya ısıtıcıyı su ile doldurup içine bir yemek kaşığı limon tuzu atın. Çaydanlık içerisindeki suyun iyice kaynamasının ardından durulama işlemini gerçekleştirin. İnatçı kireç lekelerine karşı koymak işte bu kadar kolay!



