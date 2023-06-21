En inatçı kirleri bile anında temizliyor! Fırın temizliğini tek malzeme ile halledin

Mutfakta yemek yaparken vakit geçirmek zevkli olsa da ardından ev aletlerini temizlemek zorlu olabiliyor. Sık sık kullanılan ev aletlerinden olan fırın ve ocak en sık kirlenen yerler arasında yer alıyor. Temizlik uzmanı Bayan Hinch fırınınızı ilk günkü haline getirecek temizlik hilesini açıkladı.

TEMİZLİK UZMANI AÇIKLADI

Yağ ve kir kaplanan fırın kapaklarının nasıl temizleneceğini merak edenler için Temizlik uzmanı lakaplı Bayan Hinch sırrını açıkladı. Hayranlarının "Fırın kapağını nasıl kolayca temizleyebilirim?" sorusuna Hinch bulaşık makinesi tabletini önerdi.

"EN ETKİLİ SONUÇ"

Hinch açıklamasında "Yıllarca fırın kapağını temizlemek için güçlü kimyasal temizleyiciler kullandıktan sonra bulaşık makinesi tableti kullanmam önerildi ve bu benim hayatımı değiştirdi." dedi.

FIRIN TEMİZLİĞİ İÇİN BULAŞIK MAKİNESİ TABLETİ NASIL KULLANILIR?

"Fırınımdaki inatçı lekeleri çıkarmak için gereken tek şeyin normal bir bulaşık makinesi tableti olmasına şaşırdım. Gerçekten mucizevi bir temizleyici, denemelisiniz." diyen uzman isim açıklamasında "Tek yapmanız gereken bulaşık makinesi tabletini ıslatmak ve camı hafifçe ovalamak. Tableti nemli tutmak için sürekli suya daldırdığınızdan emin olun, böylece camı çizmez. Fırın camının her yerini ovaladıktan sonra ıslak bezle silin." cümlelerine yer verdi.

"ISLAK BULAŞIK TABLETİ KULLANIN"

Temizlik uzmanı açıklamasını "Özellikle tabletler pişmiş yiyecekleri bulaşıklardan çıkarmayı vaat ettiğinden, bu tür tabletlerin fırın yağı ve yiyecek lekeleri üzerinde çalıştığı mantıklıdır. Ayrıca, sert toz tabletler, yapışan lekeleri temizlemeye yardımcı olan ancak fırın camını çizmeyecek kadar yumuşak olan aşındırıcı bir yüzeye sahiptir. Kuru ovma camın bütünlüğüne zarar verebilir, bu nedenle ıslak bulaşık makinesi tableti kullanın. Bir tedavi gibi çalışıyor." cümleleri ile sonlandırdı.

