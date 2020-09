En iyi Amazon Prime dizileri hangileri?

Amazon Prime, Eylül ayı itibariyle ülkemizde de hizmet vermeye başladı. Film, dizi, belgesel gibi video içerikleri takip edenlerin uzun süredir mercek altına aldığı Amazon Prime abonelik ücreti aylık 7.90 TL olarak duyuruldu. Bol ödüllü iddialı dizileri ile bilinen Amazon Prime'da sizleri bekleyen bazı dizileri sıraladık. İşte, The Marvelous Mrs. Maisel ve Fleabag gibi ödüllü dizilerin yanı sıra The Boys, The Man in the High Castle ve Upload gibi Amazon Prime’da sizi bekleyen farklı türlerdeki yapımlar arasından seçtiklerimiz: EN İYİ AMAZON PROME DİZİLERİ THE BOYS Süperkahramanlar denince akla ya Marvel ya da DC geliyor. Bu ikilem dışına çıkmak istiyorsanız The Boys tam size göre. Aksiyonu ve efekti bol dizilerden zevk alanlar, biraz da gerçekte var olmaları halinde süper kahramanların çekilmez olacağına inananlar için… Alışılmış süperkahraman hikayelerinin çok dışına çıkan The Boys, gerçekte var olmaları halinde çekilmez pop yıldızlarından ya da kaprisli yıldız futbolculardan farksız olacağı fikrinden yola çıkıyor. Dizi, yozlaşmış bir süperkahraman şirketinin iç yüzünü ortaya çıkarmaya çalışan bir grup serserinin heyecan dolu maceralarına odaklanıyor.

IMDb Puanı: 8.7/10 FLEABAG Yayınlandığı günden itibaren izleyiciyi etkisi altına alan Fleabag, şimdiden dizi dünyasının unutulmayanları arasına adını yazdırmayı başardı. çağımızın en yaratıcı yazar, komedyen ve oyuncularından Phoebe Waller-Bridge‘in projesi ola Fleabag, yayınlandığı dönem ödüllere boğuldu. Fleabag, psikolojik zorluklar ve modern yaşamın zorunluluklarıyla başa çıkmaya çalışırken arkadaşlık ilişkilerini, aile ilişkilerini, iş ilişkilerini ve cinsel ilişkilerini yüzüne gözüne bulaştıran bir Londralı genç kadının yaşamını hüzünlü bir mizahla anlatıyor. IMDb Puanı: 8.7/10 THE MAN IN THE HIGH CASTLE Tarih, bilimkurgu, distopya... Hepsi bu dizide iç içe. Nazi Almanyası ve Japon İmparatorluğu’nun II. Dünya Savaşı’nın galibi olarak dünyanın en güçlü devletleri haline geldiği ve Amrika topraklarını paylaştığı alternatif bir dünyada geçen The Man in the High Castle, totaliter rejimleri alt etmeye çalışan bir grup insanın çabalarını konu alıyor. Özgürlük heykelinin yıkıldığı sahnelerden etkilenmemek mümkün değil. IMDb Puanı: 8.0/10

THE MARVELOUS MRS. MAISEL Amazon Prime'ın yüz akı projelerinden biri desek abartmış olmayız. Hem dönem, hem güçlü kadın hem de komedi unsurlarını içinde barındıran The Marvelous Mrs. Maisel, izleyicileri adeta kendine çekiyor. İlk sezonuyla En İyi Komedi Dizisi dahil 2 dalda Altın Küre, En İyi Komedi Dizisi dahil 8 dalda Primetime Emmy ödülü kazanmış bu mucize dizi, 1950’lerin New York’unda sıradan bir ev hanımıyken stand-up sahnesinde başarıyı yakalayan güçlü bir kadının yaşadıklarını ve şovlarını konu alıyor. IMDb Puanı: 8.7/10 MOZART IN THE JUNGLE Mozart in the Jungle ilk bakışta oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çekiyor. Gael García Bernal, Lola Kirke, Bernadette Peters ve Malcolm McDowell‘ı buluşturan dizi, bir klasik müzik ziyafeti sunarken, kahkaha vaadinde de bulunuyor. İzleyici kitlesi yaşlandıkça zarar etmeye başlayan New York Senfoni Orkestrası’nın içinde bulunduğu ekonomik krizi aşmak için başına getirilen genç, çılgın ve enerjik şef Rodrigo ve orkestrasının ilişkisi üzerine kurulu diziyi bir çırpıda izleyeceksiniz.