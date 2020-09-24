En iyi Amazon Prime dizileri hangileri?

Amazon Prime, Eylül ayı itibariyle ülkemizde de hizmet vermeye başladı. Film, dizi, belgesel gibi video içerikleri takip edenlerin uzun süredir mercek altına aldığı Amazon Prime abonelik ücreti aylık 7.90 TL olarak duyuruldu. Bol ödüllü iddialı dizileri ile bilinen Amazon Prime'da sizleri bekleyen bazı dizileri sıraladık.

İşte, The Marvelous Mrs. Maisel ve Fleabag gibi ödüllü dizilerin yanı sıra The Boys, The Man in the High Castle ve Upload gibi Amazon Prime’da sizi bekleyen farklı türlerdeki yapımlar arasından seçtiklerimiz:

EN İYİ AMAZON PROME DİZİLERİ

THE BOYS

Süperkahramanlar denince akla ya Marvel ya da DC geliyor. Bu ikilem dışına çıkmak istiyorsanız The Boys tam size göre. Aksiyonu ve efekti bol dizilerden zevk alanlar, biraz da gerçekte var olmaları halinde süper kahramanların çekilmez olacağına inananlar için… Alışılmış süperkahraman hikayelerinin çok dışına çıkan The Boys, gerçekte var olmaları halinde çekilmez pop yıldızlarından ya da kaprisli yıldız futbolculardan farksız olacağı fikrinden yola çıkıyor. Dizi, yozlaşmış bir süperkahraman şirketinin iç yüzünü ortaya çıkarmaya çalışan bir grup serserinin heyecan dolu maceralarına odaklanıyor.