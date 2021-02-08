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En kötü kabustan daha korkunç! Old filminden tüyler ürperten fragman

Yasemin Artunc Yasemin Artunc 08.02.2021 08:21 | Son Güncelleme:
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En kötü kabustan daha korkunç! Old filminden tüyler ürperten fragman

M. Night Shyamalan’ın yeni filmi Old’dan ilk fragman Super Bowl’da ortaya çıktı. Temmuz ayında izleyiciyle buluşması beklenen filmin başrolünü Gael García Bernal üstleniyor.

Son olarak izleyiciler tarafından pek beğenilmeyen Glass filmiyle karşımıza çıkan M. Night Shyamalan, bu sefer Old filmiyle iddialı bir geri dönüş yapmak istiyor. Sandcastle adlı çizgiromandan uyarlanan Old filminden ilk fragman Super Bowl reklamları arasında yayınlandı. Old filminin temmuz ayında izleyici ile buluşması planlanıyor. M. Night Shyamalan, şu sıralar 2. sezonu yayınlayan Servant dizisiyle de adından söz ettiriyor.

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OLD FİLMİ HAKKINDA

Merakla beklenen film, Pierre Oscar Lévy‘nin yazdığı, Frederik Peeters‘ın çizdiği Sandcastle adlı Fransız çizgi romanından beyazperdeye uyarlanıyor. Türü “varoluşsal korku” olarak tanımlanan Sandcastle, bir grup insanın sahilde bir ceset bulmasıyla başlıyor ve zamanla ilgili esrarengiz bir şeylerin döndüğü bu sahilden ayrılamayan 13 kişiye odaklanıyor.

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Oyuncu kadrosunda Gael García Bernal, Eliza Scanlen, Thomasin McKenzie, Aaron Pierre, Alex Wolff, Vicky Krieps, Abbey Lee, Nikki Amuka-Bird ve Ken Leung gibi isimlerin yer aldığı film, Temmuz ayında izleyici ile buluşacak.


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