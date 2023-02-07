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En son artçı deprem ne zaman oldu? Artçı depremler ne zaman biter? 7 Şubat AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

07.02.2023 22:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Artçı depremler art arda gerçekleşmeye devam ediyor. 6 Şubat 2023 Pazartesi sabahı Türkiye'de deprem haberleri yankılandı. Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem; Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adıyaman, Şanlıurfa, Adana, Diyarbakır ve Kilis olmak üzere toplam 10 ilde hissedildi. AFAD, 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede 7.6 büyüklüğünde bir deprem daha olduğunu açıkladı. Peki, En son artçı deprem ne zaman oldu? Artçı depremler ne zaman biter?

En son artçı deprem ne zaman oldu? Artçı depremler ne zaman biter? 7 Şubat AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Türkiye'de yüz yılın en büyük depremi yaşanıyor. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydan gelen iki büyük deprem sonrasında sayısız artçı depremler meydana gelmeye devam ediyor. Ekiplerin müdahalelerinin sürdüğü bölgede hayat mücadelesi veren vatandaşlar artçı depremler ve son yaşanan depremlere ilişkin sorgulamalarını sürdürüyor. Peki, artçı depremler kaç yıl sürer? İşte 7 Şubat AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

ARTÇI DEPREMLER NE ZAMAN BİTER?

Artçı depremlerin belli bir süresi yoktur. Depremden sonra meydana gelen artçılar 1 ay sürebildiği gibi 2 yılda da devam edebilir.

hayat deprem

EN SON ARTÇI DEPREM NE ZAMAN OLDU?

2023.02.07 22:13:48 38.0690 36.9380 5.3 -.- 4.4 4.5 KARADUT-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.07 22:11:11 37.4128 36.9162 12.0 -.- 2.2 -.- KUYUMCULAR-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.07 22:07:02 38.0830 37.4165 2.2 -.- 3.3 -.- AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.07 21:59:56 38.6237 40.2565 10.1 -.- 2.0 -.- GONULACAN-GENC (BINGOL) İlksel
2023.02.07 21:55:52 38.5915 39.3900 16.8 -.- 3.5 -.- YENIKAPI-(ELAZIG) İlksel
2023.02.07 21:48:57 37.5492 37.6662 9.4 -.- 2.8 -.- PINARBASI-BESNI (ADIYAMAN) İlksel
2023.02.07 21:43:21 38.0420 36.5098 5.4 -.- 3.3 -.- HACIMIRZA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.07 21:43:10 37.4083 34.6512 7.3 -.- 3.2 3.5 MADENKOY-ULUKISLA (NIGDE) İlksel
2023.02.07 21:38:41 38.1622 37.8942 3.5 -.- 3.4 -.- POLAT-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.02.07 21:36:23 38.1628 36.9585 5.0 -.- 3.1 -.- NADIRKOY-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.07 21:33:00 37.6840 37.6770 5.0 -.- 3.1 -.- YUKARIKARAKUYU-GOLBASI (ADIYAMAN) İlksel
2023.02.07 21:30:19 38.1092 37.8007 5.3 -.- 2.9 -.- FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.02.07 21:29:51 39.1322 40.1192 7.0 -.- 2.6 -.- OZLUCE-KARAKOCAN (ELAZIG) İlksel
2023.02.07 21:25:12 38.2510 37.6320 17.5 -.- 2.8 -.- TOPALLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.07 21:23:50 38.0458 36.4935 12.0 -.- 3.2 -.- HACIMIRZA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.07 21:21:08 38.1908 37.9153 5.0 -.- 3.3 -.- KARATERZI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.02.07 21:12:25 38.1533 37.8547 4.9 -.- 3.9 -.- POLAT-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.02.07 21:09:58 38.1028 36.6345 5.0 -.- 5.3 -.- KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.07 21:00:39 36.3470 36.3488 8.4 -.- 2.6 -.- KUMTEPE-REYHANLI (HATAY) İlksel
2023.02.07 20:57:08 38.2088 38.0993 6.6 -.- 2.8 -.- OLUKLU-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.02.07 20:56:14 38.0098 36.4535 5.4 -.- 2.6 -.- YIRICEK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.07 20:52:39 38.0852 37.2477 5.0 -.- 3.6 -.- GUMUSDOVEN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.07 20:50:40 38.1428 36.8855 12.4 -.- 2.2 -.- ESENCE-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.07 20:46:56 38.1122 36.8800 5.2 -.- 3.9 -.- KAMISCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.07 20:42:39 37.7845 38.6240 8.3 -.- 3.6 -.- KAHTA (ADIYAMAN) İlksel
2023.02.07 20:40:41 38.3813 39.2178 17.7 -.- 3.7 -.- DORTBOLUK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2023.02.07 20:37:58 38.0265 37.6578 5.0 -.- 4.0 -.- BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.02.07 20:29:46 38.4018 36.8067 7.4 -.- 2.4 -.- INCIRLI-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.07 20:28:29 38.2380 38.1015 5.5 -.- 2.7 -.- GORGU-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.02.07 20:25:07 37.7088 36.9705 9.9 -.- 3.1 -.- COBANLI-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.07 20:24:14 39.0102 40.2677 6.8 -.- 2.5 -.- UGUROVA-(BINGOL) İlksel
2023.02.07 20:22:07 38.1282 37.0633 5.0 -.- 2.6 -.- CALIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.07 20:20:36 38.0995 38.4198 4.8 -.- 3.2 -.- KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2023.02.07 20:17:09 38.0927 38.4765 2.1 -.- 3.5 -.- KARAKOSE-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2023.02.07 20:04:47 38.1665 37.7277 8.4 -.- 2.7 -.- ATMALIKASANLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.07 20:03:50 38.1123 36.6568 19.4 -.- 3.1 -.- KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.07 20:02:54 38.1170 36.9903 5.0 -.- 3.2 -.- KARADUT-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

deprem yardım

KANDİLLİ RASATHANESİ 'SON DEPREMLER' EKRANI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

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Anahtar Kelimeler:
deprem Kahramanmaraş

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