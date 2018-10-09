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En uygun ve en iyi akıllı telefonlar hangileri?

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 09.10.2018 13:57 | Son Güncelleme

Akıllı telefon almak isteyenler bir kaç sene öncesine kadar teknolojinin önde gelen modlelerini 2 bin 500 lira civarına alabilirken şimdilerde orta segmentin ilk basamağında yer alan modeller alınabiliyor.

Peki bu skalaya göz atıldığında hangi modellerin tercih edilmesi daha avantajlı oluyor? İşte teknik özellikleri, tasarım ve kamera kriterleri ön planda tutulduğunda 2 bin 500 lira civarındaki öne çıkan akıllı telefonlar...

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2500TL altı en iyi akıllı telefonlar listesini hazırlarken baz aldığımız bazı kriterler mevut. Bu listedeki telefonları seçerken, teknik özellikler, tasarım ve kamera kriterlerini ön planda tutuyoruz.
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Xiaomi Mi A2 Lite

Xiaomi Mi A2 Lite
Yonga Seti: Snapdragon 625 RAM: 4GB Dahili Depolama: 64GB + MicroSD Kamera: 12MP + 5MP / 5MP Batarya: 4000 mAh Ekran: 1080 x 2280 px 5.84 inç IPS LCD Fiyatı: 2249TL
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Honor 7X

Honor 7X
Yonga Seti: Kirin 659 RAM: 4GB Dahili Depolama: 64GB + MicroSD Kamera: 16MP + 2MP / 8MP Batarya: 3340 mAh Ekran: 1080 x 2160 px 5.93 inç IPS LCD Fiyatı: 2099TL
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LG G6

LG G6
Yonga Seti: Snapdragon 821 RAM: 4GB Dahili Depolama: 32GB + MicroSD Kamera: 13MP + 13MP Batarya: 3300 mAh Ekran: 1440 x 2880 px 5.7 inç IPS LCD Fiyatı: 2469TL
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Asus Zenfone Max Pro

Asus Zenfone Max Pro
Yonga Seti: Snapdragon 636 RAM: 6GB Dahili Depolama: 64B + MicroSD Kamera: 13MP + 5MP Batarya: 5000 mAh Ekran: 1080 x 2160 px 5.99 inç IPS LCD Fiyatı: 2399TL
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Xiaomi Mi A2

Xiaomi Mi A2
Yonga Seti: Snadpragon 660 RAM: 6GB Dahili Depolama: 128GB Kamera: 20MP + 12MP / 20MP Batarya: 3000 mAh Ekran: 1080 x 2160 px 5.99 inç IPS LCD Fiyatı: 2099TL
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Samsung Galaxy J8

Samsung Galaxy J8
Yonga Seti: Snapdragon 450 RAM: 4GB Dahili Depolama: 64GB + MicroSD Kamera: 16MP + 5MP / 16MP Batarya: 3500 mAh Ekran: 720 x 1480 px 6.0 inç Super AMOLED Fiyatı: 2017TL
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akıllı telefon cep telefonu

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