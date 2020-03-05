KADIN
  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. SAĞLIK
  4. 'Endişe verici!' Her beş kadından biri cinsel işlev bozukluğu yaşıyor

'Endişe verici!' Her beş kadından biri cinsel işlev bozukluğu yaşıyor

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
SAĞLIK HABERLERİ  | Son Güncelleme

Avustralya'daki Monash Üniversitesi'nin yaptığı bir araştırmaya göre genç kadınların yarısı cinsel uyarılmada ve orgazm olmada güçlük çekiyor. Çalışmaya katılan uzmanlara göre, her beş genç kadından birinde belirgin bir cinsel işlev bozukluğu var.

'Endişe verici!' Her beş kadından biri cinsel işlev bozukluğu yaşıyor

Bilim insanlarının 18 ve 39 yaş arasıdaki 7 bin kadın üzerinde yaptığı araştırmaya göre, kadınlar cinsel yaşamları söz konusu olduğunda utanç, stres ve mutsuzluk hissi yaşıyor. Söz konusu araştırmada her beş kişiden biri cinsel işlev bozukluğu, ilişkiye girmede güçlük ve orgazm zorluğu yaşadığı saptandı.

cinsel

Çalışmaya katılan Profesör Susan Davis, cinsel refahın temel bir insan hakkı olarak kabul edildiğini söyleyerek şöyle konuştu: 'Her beş genç kadından birinde belirgin bir cinsel işlev bozukluğu olması ve bu yaş grubundaki kadınların yarısının cinsel olarak kişisel sıkıntı yaşaması büyük bir endişe kaynağıdır. Bu, topluma bir uyandırma çağrısıdır ve sağlık profesyonellerinin genç kadınların cinsel sağlık endişelerini tartışmaya açık ve yeterli şekilde hazırlanmalarının önemini göstermektedir.

ANTİDEPRESANLAR LİBİDOYU DÜŞÜRÜYOR

Doğurganlık ve Sterilite dergisinde yayınlanan sonuçlar, katılımcıların yaklaşık üçte birinin (yüzde 29,6) cinsel işlevle ilgili kişisel sıkıntıyı disfonksiyon olmadan yaşadığını ortaya koydu. Antidepresanlar gibi psikotropik ilaçlar da cinsel işlev üzerinde en yaygın etkiye sahipti. Antidepresanların düşük libido, geç boşalma ve orgazm güçlüğü konusunda etkili olduğu saptandı.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Çırılçıplak fotoğraf paylaşıp... Çırılçıplak fotoğraf paylaşıp...
Rahim kanseri belirtileri nelerdir, nasıl anlaşılır? En önemli belirtiye dikkat!Rahim kanseri belirtileri nelerdir, nasıl anlaşılır? En önemli belirtiye dikkat!
Bit nasıl temizlenir, neden olur?Bit nasıl temizlenir, neden olur?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
cinsel işlev bozukluğu, cinsel sağlık,

En Çok Okunan Haberler

Öğretmen dizisi sosyal medyada olay yarattı

Öğretmen dizisi sosyal medyada olay yarattı

'Sahte kanser hastası' olayında yeni gelişme! Haluk Levent sahip çıktı

'Sahte kanser hastası' olayında yeni gelişme! Haluk Levent sahip çıktı

'Öğretmen' ilk bölümüyle ekranlara kilitledi

'Öğretmen' ilk bölümüyle ekranlara kilitledi

Cinsel hayatıyla ilgili iddialı sözler

Cinsel hayatıyla ilgili iddialı sözler

Tuğrul yaşıyor mu?

Tuğrul yaşıyor mu?

Biberiyenin faydaları saymakla bitmiyor! İster çayını için, ister yağını kullanın

Biberiyenin faydaları saymakla bitmiyor! İster çayını için, ister yağını kullanın

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Bu kırmızı noktacıklar sizin de bedeninizde var mı?

Bu kırmızı noktacıklar sizin de bedeninizde var mı?

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Dikmişsen bahçeye, ne gerek var ölmeye!

Dikmişsen bahçeye, ne gerek var ölmeye!

Cinsel ilişki sırasında ağrı ve ilişki sonrası kanama varsa dikkat

Cinsel ilişki sırasında ağrı ve ilişki sonrası kanama varsa dikkat

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Biberiyenin faydaları saymakla bitmiyor! İster çayını için, ister yağını kullanın

Biberiyenin faydaları saymakla bitmiyor! İster çayını için, ister yağını kullanın

Doğum kontrol hapı nasıl kullanılır? Bu detayları sakın atlamayın!

Doğum kontrol hapı nasıl kullanılır? Bu detayları sakın atlamayın!

Rahim kanseri belirtileri nelerdir, nasıl anlaşılır? En önemli belirtiye dikkat!

Rahim kanseri belirtileri nelerdir, nasıl anlaşılır? En önemli belirtiye dikkat!

Menopoz döneminde de kilo verilebilir

Menopoz döneminde de kilo verilebilir

Sigara ağız sağlığını bozuyor!

Sigara ağız sağlığını bozuyor!

Kırık kalp sendromu kadınlarda 9 kat daha fazla

Kadınlar daha çok 'kırılıyor'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.