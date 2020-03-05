'Endişe verici!' Her beş kadından biri cinsel işlev bozukluğu yaşıyor

Bilim insanlarının 18 ve 39 yaş arasıdaki 7 bin kadın üzerinde yaptığı araştırmaya göre, kadınlar cinsel yaşamları söz konusu olduğunda utanç, stres ve mutsuzluk hissi yaşıyor. Söz konusu araştırmada her beş kişiden biri cinsel işlev bozukluğu, ilişkiye girmede güçlük ve orgazm zorluğu yaşadığı saptandı.

Çalışmaya katılan Profesör Susan Davis, cinsel refahın temel bir insan hakkı olarak kabul edildiğini söyleyerek şöyle konuştu: 'Her beş genç kadından birinde belirgin bir cinsel işlev bozukluğu olması ve bu yaş grubundaki kadınların yarısının cinsel olarak kişisel sıkıntı yaşaması büyük bir endişe kaynağıdır. Bu, topluma bir uyandırma çağrısıdır ve sağlık profesyonellerinin genç kadınların cinsel sağlık endişelerini tartışmaya açık ve yeterli şekilde hazırlanmalarının önemini göstermektedir.

ANTİDEPRESANLAR LİBİDOYU DÜŞÜRÜYOR

Doğurganlık ve Sterilite dergisinde yayınlanan sonuçlar, katılımcıların yaklaşık üçte birinin (yüzde 29,6) cinsel işlevle ilgili kişisel sıkıntıyı disfonksiyon olmadan yaşadığını ortaya koydu. Antidepresanlar gibi psikotropik ilaçlar da cinsel işlev üzerinde en yaygın etkiye sahipti. Antidepresanların düşük libido, geç boşalma ve orgazm güçlüğü konusunda etkili olduğu saptandı.



