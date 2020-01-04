HABER
  4. Endonezya, Çin'e karşı Güney Çin Denizi'nde güvenliği artırdı

Endonezya, Çin'e karşı Güney Çin Denizi'nde güvenliği artırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.01.2020 14:50 | Son Güncelleme

Endonezya, Çin'e karşı Güney Çin Denizi'nde güvenliği artırdı

CAKARTA (AA) - Endonezya, Çin'in Güney Çin Denizi'nde Natuna takımadasında hak iddialarına karşı bölgedeki güvenliğini artırdı.

Republika gazetesinin haberine göre, Çin'in Güney Çin Denizi'nde sözde egemenlik iddialarına karşı, ülkenin kıta sahanlığındaki meşru hak ve çıkarlarını korumak amacıyla gönderilen 2 savaş gemisi bölgeye ulaştı.

İki gemiyle Endonezya donanmasına ait toplamda 5 savaş gemisinin bölgede bulunduğu belirtilen haberde, Natuna bölgesindeki güvenlik önlemlerinin genişletildiği ifade edildi.

Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi, yaptığı açıklamada, Çin'in bölgedeki hak iddialarının Birleşmiş Milletler Deniz Yasası Sözleşmesi'ne (UNCLOS) aykırı olduğunu ve hiçbir hukuki dayanağı bulunmadığını savundu.

Marsudi, Çin'in Güney Çin Denizi konusunda Birleşmiş Milletlere (BM) 2009'da sunduğu 9 kesik çizgili haritadaki hak iddialarını da asla tanımayacaklarını vurguladı.

- Endonezya, Pekin yönetimine nota vermişti

Endonezya, salı günü Çin'e ait balıkçı tekneleri ve sahil güvenlik ekiplerinin, Natuna sularında ülkenin Özel Ekonomik Bölgesi'ni (EEZ) ihlal etmesi üzerine Pekin yönetimine nota vermişti.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Gıng Şuang, notaya ilişkin açıklamasında, Çin'in tarihi ve hukuki olarak Güney Çin Denizi'ndeki ilgili karasularında egemenlik hakkı olduğunu savunmuştu.

Filipinler, Vietnam, Malezya, Brunei ve Endonezya'nın kıyısı bulunduğu Güney Çin Denizi'nde irili ufaklı yüzlerce adacık, kayalık ve sığ alan yer alıyor.

Bölge ülkeleri, kıta sahanlıklarını "Özel Ekonomik Bölge" olarak belirleyerek, Güney Çin Denizi'nin zengin yer altı ve balıkçılık kaynaklarını sınırları içine almaya çalışıyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Daha 1 yaşında ama...Sosyal medyayı sallayan video! Daha 1 yaşında ama...Sosyal medyayı sallayan video!
Uyuşturucu ticaretine 2 gözaltıUyuşturucu ticaretine 2 gözaltı
Görme engelli taklidi yapan kadın dilencinin mal varlığı dudak uçuklattıGörme engelli taklidi yapan kadın dilencinin mal varlığı dudak uçuklattı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
çin Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Gıng Şuang egemenlik sorunu Endonezya Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi Güney Çin Denizi

En Çok Okunan Haberler

Paha biçilemiyor! "100 bin lira dahi verseler satmam"

Paha biçilemiyor! "100 bin lira dahi verseler satmam"

Milyonları ilgilendiren karar! Onlar da tazminat ödeyecek

Milyonları ilgilendiren karar! Onlar da tazminat ödeyecek

Didem Soydan'dan 'Cinsel organa doyamadın' diyen takipçisine cevap

Didem Soydan'dan 'Cinsel organa doyamadın' diyen takipçisine cevap

Kenan'dan sevişme sahnesi yorumu: Her sahnesi mükemmel

Kenan'dan sevişme sahnesi yorumu: Her sahnesi mükemmel

Irak'tan flaş ABD kararı: Askeri varlığı sonlandırılabilir

Irak'tan flaş ABD kararı: Askeri varlığı sonlandırılabilir

Canlı yayın karıştı! 'Ben bunların tümüne namaz kıldırırım'

Canlı yayın karıştı! 'Ben bunların tümüne namaz kıldırırım'

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

İstanbul Boğazı’nda korkunç olay

İstanbul Boğazı’nda korkunç olay

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Acı haber: 2 askerimiz şehit oldu

Acı haber: 2 askerimiz şehit oldu

Büyük ikramiye talihlileri ikramiyelerini aldılar

Büyük ikramiye talihlileri ikramiyelerini aldılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan kritik İran telefonu

Ankara'dan kritik 'İran' telefonu

Meteoroloji'den fırtına uyarısı! Hızı 105 km'ye çıkacak

Dikkat! 105 km hızla gelecek

Diyarbakır merkezli 10 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 80 gözaltı

10 ilde düğmeye basıldı: 80 gözaltı!

PTT’ye gelen kargo paketindeki adres herkesi şaşırttı!

Yok böyle 'açık adres'

Sosyal medyadan bu paylaşımı yaptı, 1 gün sonra ölü bulundu

Sosyal medyadan bu paylaşımı yaptı, 1 gün sonra ölü bulundu

Irak'ın kuzeyinde örgüte darbe! 2 PKK'lı terörist öldürüldü

Irak'ın kuzeyinde örgüte darbe! 2 PKK'lı terörist öldürüldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.