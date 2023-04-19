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  4. Endonezya'daki Semeru Yanardağı'nda patlama meydana geldi

Endonezya'daki Semeru Yanardağı'nda patlama meydana geldi

19.04.2023 18:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Endonezya'nın Doğu Java eyaletinde yeniden harekete geçen Semeru Yanardağı’nda 16 patlama meydana geldi.

Endonezya'daki Semeru Yanardağı'nda patlama meydana geldi

Endonezya’nın Doğu Java eyaletinde yer alan 3 bin 676 metre yükseklikteki Semeru Yanardağı yeniden harekete geçti.

Semeru Yanardağı Gözlemevi çalışanı Sigit Rian Alfian, "İlk patlama yerel saatle 07.10’da ikincisi ise 08.40’ta meydana geldi. Yaklaşık 82 ila 110 saniye sürdü" dedi. Gün içinde toplam 16 patlamanın kaydedildiği Semeru Yanardağı, 2 kilometre yüksekliğe kül ve duman püskürttü.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, bölge sakinlerine yanardağın 5 kilometre yarıçapına yaklaşmamaları çağrısında bulunuldu.

Semeru Yanardağı’nda 4 Aralık 2021’de meydana gelen patlamada en az 46 kişi hayatını kaybetmiş, binlerce kişi evsiz kalmıştı. (İHA)

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Endonezya Yanardağ

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