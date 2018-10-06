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Endonezya'daki tsunaminin yeni görüntüleri tüyler ürpertti! Haykırış ve gözyaşı

DÜNYA HABERLERİ  | 06.10.2018 13:47 | Son Güncelleme

Endonezya'nın Sulawesi Adası’nda 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından gelen tsunami dalgalarının yeni görüntüleri tüyler ürpertti. Paulo kentinde çekildiği öne sürülen ve sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, katlı otoparkta bulunan bir adam, aşağıdaki insanları gelen dev dalgalara karşı uyarıyor.

Her saniyesi tüyler ürperten görüntüler Endonezya'daki depremin ardından kaydedildi.

1400'ün üzerinde insanın hayatını kaybettiği deprem ve ardından oluşan tsunaminin yeni görüntüleri sosyal medyada paylaşılıyor. Görüntülerde bir adam, bulunduğu katlı otoparkta, gelmekte olan tsunami dalgalarına karşı, aşağıda bulunan insanları uyarıyor.

HAYKIRIŞ VE GÖZYAŞI

Uyarıyı duyan ve dikkate alan bazı insanlar hızla kıyıdan yüksek yerlere doğru kaçışırken bazı insanların dalgaların gelme anına kadar aşağıda kaldıkları görülüyor.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, insanları uyaran adamın haykırışı ve dalgaların kıyıyı vurması ile dökülen gözyaşları, yaşanan felaketin boyutlarını bir kez daha gözler önüne seriyor.


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Anahtar Kelimeler:
tsunami Endonezya

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