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Endonezya Dostluk Grubu Heyeti TBMM'de

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.09.2019 14:54 | Son Güncelleme

Türkiye-Endonezya Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Adnan Günnar, Endonezya Dostluk Grubu Başkanı Roem Kono ile bir araya geldi

Türkiye-Endonezya Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Adnan Günnar, Endonezya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Roem Kono ve beraberindeki heyet ile görüştü.

Görüşmede konuşan Günnar, Endonezya'yı, sadece dost ve kardeş bir ülke olarak değil, bölgesel ve küresel refahın gelişimine katkı sunacak önemli bir ortak olarak gördüklerini söyledi.

Bu anlayışın yansıması olarak iki ülke arasındaki ilişkinin 2011 yılında stratejik ortaklık seviyesine çıkarıldığını ifade eden Günnar, "2020 yılı ikili ilişkilerin tesisinin 70. yıl dönümüne denk gelmektedir. Uluslararası gündemi meşgul eden birçok konuda ortak görüşleri paylaşan ülkelerimiz arasındaki işbirliğinin daha da artacağına inanıyorum. Türkiye'nin 2017 yılında kazandığı sektörel diyalog ortaklığı statüsüne Endonezya'nın verdiği destek için ayrıca teşekkür ediyorum." dedi.

Günnar, 2018 yılında 1,6 milyar dolar olan ikili ticaret hacmini 2023 yılında 10 milyar dolar seviyesine çıkarmayı hedeflediklerini belirtti.

Türk şirketlerin Endonezya'daki büyük ölçekli altyapı projelerine ilgi duyduğunu aktaran Günnar, Endonezyalı işadamlarının da Türkiye'deki yatırımlarını artırmaları arzusunda olduklarını dile getirdi.

Savunma sanayi alanında geliştirilecek iş birliğinin ikili ilişkilere önemli katkı sağlayacağına dikkati çeken Günnar, şöyle konuştu:

"Halen müzakeresi süren savunma işbirliği anlaşmasının biran önce imzalanmasının yararlı olacağını da düşünüyorum. Orta ağırlıkta tank geliştirme programı çerçevesinde Endonezya'nın 20 araçlık ilk siparişleri vermiş olduğunu memnuniyetle öğrendik. Öte yandan Endonezya'nın açmış olduğu insansız hava aracı ihalesine katılan TUSAŞ'ın rakiplerine göre daha avantajlı olan teklifini layıkıyla değerlendirileceğini umuyorum."

- "Endonezya'da FETÖ iltisaklı 11 okul bulunuyor"

Adnan Günnar, Endonezya'da FETÖ iltisaklı 11 okulun bulunduğunu, eğitim kisvesi altında faaliyet gösteren bu okulların yalnız Türkiye için değil, Endonezya'nın güvenliği açısından da tehdit kaynağı olduğunu söyledi.

Endonezya'daki FETÖ yapılanmasının ortadan kaldırılması için parlamenterler olarak katılımcıların da desteğini beklediklerinin altını çizen Günnar, "Bu okulların FETÖ unsurlarından arındırılması için Türkiye Maarif Vakfı aracılığıyla iş birliği yapmaya da hazırız." ifadesini kullandı.

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AK Parti Trabzon Milletvekili Adnan Günnar Endonezya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Roem Kono TBMM Türkiye-Endonezya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu

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