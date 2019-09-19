Endonezya Dostluk Grubu Heyeti TBMM'de

Türkiye-Endonezya Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Adnan Günnar, Endonezya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Roem Kono ve beraberindeki heyet ile görüştü.

Görüşmede konuşan Günnar, Endonezya'yı, sadece dost ve kardeş bir ülke olarak değil, bölgesel ve küresel refahın gelişimine katkı sunacak önemli bir ortak olarak gördüklerini söyledi.

Bu anlayışın yansıması olarak iki ülke arasındaki ilişkinin 2011 yılında stratejik ortaklık seviyesine çıkarıldığını ifade eden Günnar, "2020 yılı ikili ilişkilerin tesisinin 70. yıl dönümüne denk gelmektedir. Uluslararası gündemi meşgul eden birçok konuda ortak görüşleri paylaşan ülkelerimiz arasındaki işbirliğinin daha da artacağına inanıyorum. Türkiye'nin 2017 yılında kazandığı sektörel diyalog ortaklığı statüsüne Endonezya'nın verdiği destek için ayrıca teşekkür ediyorum." dedi.

Günnar, 2018 yılında 1,6 milyar dolar olan ikili ticaret hacmini 2023 yılında 10 milyar dolar seviyesine çıkarmayı hedeflediklerini belirtti.