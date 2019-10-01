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Endonezya'da yeni meclis yemin etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2019 09:42 | Son Güncelleme

Parlamentonun yeni üyeleri yemin ederek görevlerine başladı

CAKARTA (AA) - Endonezya'da 17 Nisan'da yapılan seçimde meclise girmeye hak kazanan milletvekilleri yemin ederek görevlerine başladı.

Ülkede 2019-2024 döneminde görev yapacak 575 sandalyeli parlamentonun yeni üyeleri, Anayasa Mahkemesi Başkanı Muhammed Hatta Ali'nin başkanlık ettiği oturumda yemin etti.

Devlet Başkanı Joko Widodo ve Başkan Yardımcısı Yusuf Kalla'nın da eşlik ettiği yemin törenine bazı yabancı davetliler de katıldı.

Ülkede 16 partinin yer aldığı milletvekili seçiminde, 9 parti yüzde 4 barajını aşarak Temsilciler Meclisine (DPR) girmeye hak kazanmıştı.

Mecliste birinci parti olarak yer alan ve Widodo'nun üyesi olduğu Endonezya Demokratik Mücadele Partisi (PDI-P) 128 milletvekili çıkarmıştı.

Widodo'ya karşı başkanlık seçimini kaybeden Prabowo Subianto'nun başkanı olduğu ana muhalefetteki Gerindra Partisinin ise 78 milletvekili bulunuyor.

Meclise giren Endonezya Hizmet Partisi (Golkar) 85, Milli Demokrat Parti (NasDem) 59, Ulusal Uyanış Partisi (PKB) 58, Demokrat Parti (DP) 54, Müreffeh Adalet Partisi (PKS) 50, Milli Görev Partisi (PAN) 44 ve Birleşik Kalkınma Partisi (PPP) de 19 sandalyeyle temsil ediliyor.

Seçimlerde ikinci parti olan Gerindra, kendisini takip eden Golkar Partisinin yüzde 12,31 oyuna karşı yüzde 12,57 oy alsa da Golkar'a göre daha az milletvekili çıkardı.

Endonezya'da milletvekili seçim sisteminde, bir partinin ülke genelinde diğer partiye göre oy oranı düşük olsa da özellikle nüfusun yaklaşık yarısının yaşadığı Cava Adası'nda alınan yüksek oy oranı daha fazla milletvekili çıkarılmasını sağlıyor.

Temsilciler Meclisinde tek başına iktidar olmak için de milletvekili sayısının yarısından fazlasına sahip olunması gerekiyor.

Yeniden başkan seçilen Devlet Başkanı Widodo da 20 Ekim'de düzenlenecek törenle ikinci dönemine başlayacak. Kurulumuna ilişkin görüşmeleri devam eden yeni kabinenin de ay sonuna kadar açıklanması bekleniyor.

17 Nisan'da düzenlenen devlet başkanlığı ve milletvekili seçimlerinde, resmi sonuçlara göre mevcut Devlet Başkanı Widodo yüzde 55,5 oy alarak rakibi Subianto'ya karşı başkanlık seçimini kazanmıştı.

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