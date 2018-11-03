Endonezya'da yolcu uçağının denize düşmesi

CAKARTA (AA) - Endonezya’da denize düşen uçağı arama çalışmalarında, uçağın gövdesinin dalgıçlar tarafından görüldüğü bildirildi.

Ulusal Arama ve Kurtarma Kurumu (BASARNAS) Başkanı Muhammad Syaugi yaptığı açıklamada, kalkışından kısa süre sonra düşen Lion Havayollarına ait JT 610 sefer sayılı Boeing 737 MAX 8 tipi yolcu uçağının ana gövdesi ve motorlarının dalgıçlar tarafından görüldüğünü belirtti.

Çalışmalarda şu ana kadar da uçağa ait iki türbin ve bir tekerleğin sudan çıkarıldığını ifade eden Syaugi, uçağın ikinci karakutusundan da zayıf sinyaller alınmaya başlandığını aktardı.

Syaugi ayrıca, deniz altındaki güçlü akıntıların dalgıçların arama çalışmalarını zorlaştırdığını kaydetti.

Ulusal Ulaştırma Güvenlik Komitesi, uçağın perşembe günü bulunan ilk karakutu incelemesinin en erken gelecek ay sonuçlanacağını açıklamıştı.

Çarşamba günü bölgede yapılan sonar taramasında, denizin 32 metre derinliğinde uçağa ait olduğu düşünülen 22 metre uzunluğunda bir cisme rastlandığı açıklanmıştı. Yetkililer, tarama çalışmalarında rastlanan cismin uçağa ait olup olmadığının henüz bilinmediğini, cisme ilişkin görüntü almaya çalıştıklarını ifade etmişti.

Uçakla, pazartesi sabah Cakarta'dan Sumatra Adası'ndaki Pangkal Pinang'a gitmek üzere kalkışından 13 dakika sonra radar bağlantısı kesilmişti. Uçakta, 181 yolcu ve 8 kişilik mürettebat olmak üzere toplam 189 kişi bulunuyordu.

