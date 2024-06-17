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Salda Gölü'nde tepki çeken görüntü! "Kanserojen içerikli, göl tehlike altında'

17.06.2024 16:51
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Salda Gölü'ne yapılan asfalt yol tepki çekti. Türkiye Tabiatını Koruma Derneği (TTKD) bilim danışmanı Dr. Erol Kesici,, asfaltın kanserojen içerikli olduğunu, yağışlarla birlikte göldeki kumullara beyaz rengi veren canlılığı öldüreceğini söyledi. "Diğer kaplama türlerine daha uzun ömürlü çimento betonundan yol kaplamaları yapılmalıydı" diyen Kesici, "Salda Gölü'nün değeri parayla ölçülemeyecek kadar büyüktür" açıklamasını yaptı.

Salda Gölü'nde tepki çeken görüntü! "Kanserojen içerikli, göl tehlike altında'

TTKD bilim danışmanı Dr. Erol Kesici, Salda Gölü'nün beyaz kumul ve turkuaz renklerinin en yoğun olduğu Kayadibi bölgesinde yıllar önce yol yapılmasının göl ekosistemine büyük zarar vereceği yönünde çok kez bilimsel uyarıda bulunmalarına rağmen, önceki yıllardan bugüne devam ettirilen yol yapım çalışmalarını eleştirdi.

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"GÖLE VERECEĞİ ZARAR GÖZ ARDI EDİLDİ"

Dr. Kesici, “Kayadibi ve Doğanbaba köyleri arasındaki gölün batı kesimindeki yaklaşık 15 kilometrelik alanın, insanların rahatları için yol olarak açılmasına karar verilmesi çok üzücüydü. Dünyanın ender alanlarından Salda Gölü'ne vereceği zarar göz ardı edildi. Oysa Doğanbaba Köyü gölün batı kesiminden Burdur'a ve çevresindeki yerleşim alanlarına rahatlıkla ulaşabilmekteydi. Hafta içerisinde Burdur Valiliği'nden 'Salda Gölü kıyısı boyunca uzanan mevcut yolun platformunda daraltma/genişletme yapılmaksızın, zeminin bozulduğu lokasyonlarda platform genişliği korunarak güçlendirme ve iyileştirme yapılarak paylaşımlı bisiklet yolu olarak halkımızın kullanımına sunulmuştur' açıklaması yapıldı. Gölün kıyısında yer alan kesimde, zemin bozukluğunun giderilmesi için sıcak asfalt uygulaması yapılmıştır" dedi.

"SALDA GÖLÜ TEHLİKE ALTINDA"

Yıllar önce yapılan yol nedeniyle, insan faaliyetlerinden korunması gereken gölün yarı çevresinin yapılaşmaya da açıldığını kaydeden Dr. Erol Kesici, “Ayrıca bu alanda zengin manyezit yatakları var. Göl kıyısından dağın eteklerine kadar yükselen bu doğal kaynağın, göl ekosistemi arasındaki bağlantısı yol yapımıyla kesilmiştir. Bu yolun bulunduğu alan, yüzde 90'dan daha fazla magnezyum ve demirce zengin, koyu renkli mineral içeren göl ortamında oluşmuş kayaçların yer aldığı çökellerle kaplı alandır. Bu her bakımdan çok değerli olan hidratlı karbonatlar biyomineralizasyonla adeta karnabaharın oluşması gibi büyümekte olduğundan yıllar öncesinde, her biri canlılık özelliği içeren tohumlar olduğu içim bu beyaz kayaçların ve tortul çökellerin bulunduğu yerlere 'ayakkabınızla bile basmayın' uyarısında bulunmuştum. Ama bugün Salda Gölü'nün suyu ve beyazlıkları kararmakta ve tehlike altında" dedi.

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Yola asfalt dökmenin yanlış ve göl ekosistemine zarar vereceğini söyleyen Dr. Kesici, “Potansiyel kanserojen birçok madde içerdiği için asfalt, yağmur suyu ve diğer nedenlerle suya karışınca canlı hayatını olumsuz etkilediği, asfaltın ve dökümü sırasında asfalt dumanının yayılması ve solunmasının, çevresindeki hava, toprak, su ve canlı ortamına kısa ve uzun vadeli sağlık sorunlarına yol açabileceği bildirilmektedir. Asfaltın atıklarının, bozulan parçalanan kısımlarının, araç kullanımıyla artan karbon salınımını artırdığı bilinmektedir. Suya karışması, balıklar, yaban hayatı ve su ekosistemi için ciddi risk ve tehlike oluşturuyor" diye konuştu.

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"DEĞERİ PARAYLA ÖLÇÜLEMEYECEK KADAR BÜYÜK"

Dr. Kesici, "Salda Gölü ve çevresindeki ekosistemin canlılığını koruyabilmesi için asfaltın kaldırılıp, yerine ekosisteme uygun, koruyucu, diğer kaplama türlerine daha uzun ömürlü çimento betonundan yol kaplamaları yapılmalıydı. Keşke bu şekilde hiç yapılmasaydı. Beton yolun taşıtlarda yakıt tasarrufu ve bu tasarruf sayesinde karbon emisyonunu düşürdüğü bilinmektedir. Özellikle hizmet ömrünün 30 veya 50 yıl olarak kabul edildiği göz önüne alındığında, yakıt tüketimindeki azalmadan kaynaklı emisyon farklılıkları ciddi mertebelere ulaşabilecektir. Asfalta göre çok daha çevrecidir ve petrol türevli asfalta göre biraz daha maliyetlidir. Ancak Salda Gölü için masraftan kaçılmamalıdır. Salda Gölü'nün değeri parayla ölçülemeyecek kadar büyüktür ve önemlidir" dedi.

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

Express


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Salda Gölü
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