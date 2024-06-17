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  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan erken seçim tartışmalarına yanıt! "Cumhur İttifakı birliğin teminatıdır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan erken seçim tartışmalarına yanıt! "Cumhur İttifakı birliğin teminatıdır"

17.06.2024 18:12
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti bayramlaşma programında açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrail'in utanç verici katliamlar yaptığının altını çizerek, "Gazze'deki katliama tepki göstermek insanlık vazifemiz. Dünya İsrail'e set çekmek zorunda" dedi. 'Erken seçim' tartışmaları hakkında da konuşan Erdoğan, "Cumhur İttifakı birliğin teminatıdır. Fitne kazanı kaynataların oyununa gelmeyeceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan erken seçim tartışmalarına yanıt! "Cumhur İttifakı birliğin teminatıdır"

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla AK Parti Genel Merkezince videokonferans aracılığıyla düzenlenen ve 81 ilin parti teşkilatıyla bayramlaşma programında bir konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları şu şekilde:

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"Sizleri muhabbetle selamlıyorum. Teşkilatımızın tüm mensuplarına selamlarımı gönderiyorum. İbadetlerin, kurbanların Allah katında kabul olmasını niyaz ediyorum.

"KANA SUSAMIŞ İSRAİL DURDURULMALIDIR"

Tam 76 yıldır işgal, zulüm ve sistematik katliama maruz kalan Filistin halkı, bir bayramı daha yine buruk geçiriyor; barışa hasret bir şekilde geçiriyor. Dünya, İsrail'in kana susamışlığına karşı tedbir almak, her gün bir yenisine şahit olduğumuz katliamların önüne derhal set çekmek zorundadır.

Soykırımcı İsrail 38 bin filistinliyi alçakça şehit etti. İnsanlık adına utanç verici katliamlar yaşanıyor, Filistin halkı bir bayramı daha buruk geçiriyor.

Türkiye olarak mazlumların imdadına koşuyoruz. Büyük bir devletin mensupları olarak, bundan sonra da mazlumun eli, dili olmaya devam edeceğiz. İslam dünyasındaki dramlara sessiz kalmayız.

YILIN İKİNCİ YARISINI İŞARET ETTİ!

Üretim, ihracat, istihdam alanlarında çok iyi bir yerdeyiz. Yılın ikinci yarısından itibaren enflasyonda daha motive edici haberler almaya başlayacağız.

"CUMHUR İTTİFAKI BİRLİĞİN TEMİNATIDIR"

Cumhur İttifakı birliğin teminatıdır. Fitne kazanı kaynataların oyununa gelmeyeceğiz.

Muhalefet cenahında yıkıcı, provakatif bir dil yerine artık farklı üslubun, yapıcı, olumlu, birleştiren bir tutumun hakim olmasının vakti çoktan gelmiştir.

Cumhur İttifakı, 85 milyonun birliğinin, dirliğinin ve kardeşliğinin teminatıdır. İttifakımız ne kadar güçlü olursa, Türkiye de o derece güvende olacaktır.

Seçimsiz 4 yılı Türkiye Yüzyılı'na yakışı eserlerle, reformlarla dolu dolu geçirerek bir tek günün bile heba olmasına izin vermeyeceğiz.

Türkiye'nin, seçimler sebebiyle oluşan gerilimli atmosferi süratle geride bırakıp, tüm kapasitesiyle geleceğe odaklanması gerektiğine inanıyoruz.

Ülkemizin etrafı ateş çemberiyle sarılmışken, dünya büyük bir belirsizlikten geçerken, lüzumsuz tartışmalarla harcayacak tek bir anımız dahi bulunmuyor."Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Express


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Filistin İsrail Gazze bayram cumhurbaşkanı erdoğan
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