Endopeel hızlı yüz germe tekniği nedir?

Endopeel son yıllarda popüler hale gelmiş, hızlı bir şekilde sarkmaları ortadan kaldıran bir uygulamadır. Özellikle Avrupa ve Amerika’da sıkça başvurulan bu yöntemle kısa sürede son derece etkili sonuçlar elde edilebilmektedir. Endopeel ile cildin kas gerilimi arttırılabilmektedir. Bu şekilde ciltte meydana gelen sarkmalar ve kırışıklıklar kolay bir şekilde ortadan kaldırılmaktadır. Yağ asitlerinden hazırlanan endopeel, kas lifleri arasında boşluklar meydana getirir ve bu da hızlı bir kas kütlesi kaldırma etkisi yaratır. Kısa bir süre içerisinde uygulanabilen endopeel ile ciltte hacimsel sıkılaşma elde etmek de mümkündür. Uygulandığı her bölgede cildi geren endopeel genellikle yüz ve dekolte bölgesinde tercih edilmektedir.

Endopeel’in Avantajları

Endopeel’in en büyük avantajı herhangi bir cerrahi müdahaleye gerek kalmadan lifting yapabilmesidir. Uygulanma süresi genellikle yarım saatten daha kısa sürmektedir. Endopeel uygulamalarında herhangi bir yara ya da yara izi de meydana gelmemektedir. Hastalar uygulamadan hem sonra günlük hayatlarına devam edebilmektedir. Uygulamanın etkisi 6-8 ay boyunca görülebilmektedir. Cerrahi uygulamalarda yardımcı olarak da kullanılabilen endopeel, bu uygulamaların etkisinin daha uzun süreli olmasını sağlamaktadır. Endopeel kaslarda herhangi bir felç etkisi yaratmamaktadır. Bu nedenle botoksa alternatif bir yöntem olarak kabul edilmektedir. Yüzde kalıcı bir etki meydana gelmediği için uygulamanın etkisi geçtikten sonra yüz tamamen eski haline dönmektedir. Etki kaybolduktan sonra yeniden endopeel uygulaması yapmakta herhangi bir problem bulunmamaktadır.