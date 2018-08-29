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Endopeel hızlı yüz germe tekniği nedir?

Op. Dr. Burak Türkyılmaz Op. Dr. Burak Türkyılmaz
ESTETİK HABERLERİ  | 29.08.2018 11:18 | Son Güncelleme

Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Burak Türkyılmaz, endopeel uygulaması hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Endopeel hızlı yüz germe tekniği nedir?

Endopeel son yıllarda popüler hale gelmiş, hızlı bir şekilde sarkmaları ortadan kaldıran bir uygulamadır. Özellikle Avrupa ve Amerika’da sıkça başvurulan bu yöntemle kısa sürede son derece etkili sonuçlar elde edilebilmektedir. Endopeel ile cildin kas gerilimi arttırılabilmektedir. Bu şekilde ciltte meydana gelen sarkmalar ve kırışıklıklar kolay bir şekilde ortadan kaldırılmaktadır. Yağ asitlerinden hazırlanan endopeel, kas lifleri arasında boşluklar meydana getirir ve bu da hızlı bir kas kütlesi kaldırma etkisi yaratır. Kısa bir süre içerisinde uygulanabilen endopeel ile ciltte hacimsel sıkılaşma elde etmek de mümkündür. Uygulandığı her bölgede cildi geren endopeel genellikle yüz ve dekolte bölgesinde tercih edilmektedir.

Endopeel’in Avantajları

Endopeel’in en büyük avantajı herhangi bir cerrahi müdahaleye gerek kalmadan lifting yapabilmesidir. Uygulanma süresi genellikle yarım saatten daha kısa sürmektedir. Endopeel uygulamalarında herhangi bir yara ya da yara izi de meydana gelmemektedir. Hastalar uygulamadan hem sonra günlük hayatlarına devam edebilmektedir. Uygulamanın etkisi 6-8 ay boyunca görülebilmektedir. Cerrahi uygulamalarda yardımcı olarak da kullanılabilen endopeel, bu uygulamaların etkisinin daha uzun süreli olmasını sağlamaktadır. Endopeel kaslarda herhangi bir felç etkisi yaratmamaktadır. Bu nedenle botoksa alternatif bir yöntem olarak kabul edilmektedir. Yüzde kalıcı bir etki meydana gelmediği için uygulamanın etkisi geçtikten sonra yüz tamamen eski haline dönmektedir. Etki kaybolduktan sonra yeniden endopeel uygulaması yapmakta herhangi bir problem bulunmamaktadır.

Endopeel’in Kullanımı

Endopeel genel olarak yüz ve dekolte bölgesinde hacim kazanmak, kırışıklıkları ve sarkıkları ortadan kaldırmak için kullanılır. Bunun dışında kalça altı yağların yukarı kaldırılması için, kalçada dışbükey görünüm elde etmek için, kalça genişliğini azaltmak için ve bu bölgede cilt kalitesini arttırmak için de kullanılabilmektedir. Endopeel uygulaması ile selülitte de önemli iyileşmeler elde edilebilmektedir. Kalça bölgesinin dışında ellerin gençleştirilmesi, koltuk altı kırışıklıklarının giderilmesi ve karın bölgesi derinin gerilmesi için endopeel uygulamaları mevcuttur. Endopeel’in etkisi vücudun hangi bölgesinde kullanılırsa kullanılsın yarım saat içerisinde ortaya çıkmaktadır. İstenen sonucun elde edilmesi için 3 saat yeterlidir.

Op. Dr. Burak Türkyılmaz
Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif
Cerrahi Uzmanı
www.drburakturkyilmaz.com
https://www.instagram.com/drturkyilmaz

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