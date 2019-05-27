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Enerji Bakanı Dönmez'den 'seçim' açıklaması: Tüm tedbirler alındı

SEÇİM HABERLERİ  | 27.05.2019 15:21 | Son Güncelleme

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ,"Seçim kurullarında zaten birkaç alternatif hattan beslenme imkânımız söz konusu. Jeneratörleri var kesintisiz güç kaynakları var. Biz ayrıca ihtiyaç olur diye dağıtım şirketi bünyesinde de mobil jeneratörleri hazır etmek suretiyle orada kesintisiz ve seçim sürecini riske atmayacak şekilde tüm tedbirleri de almış durumdayız" dedi.

Enerji Bakanı Dönmez'den 'seçim' açıklaması: Tüm tedbirler alındı

Çağlayandaki Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş (BEDAŞ) binasına gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, BEDAŞ Genel Müdürü Murat Yiğit'i ziyaret etti. BEDAŞ yönetimiyle basına kapalı olarak toplantı gerçekleştiren Bakan Dönmez çıkışta basın mensuplarına açıklama yaptı.

"TÜM TEDBİRLERİ ALMIŞ DURUMDAYIZ"

Seçim sürecinde alınan tedbirleri anlatan Bakan Fatih Dönmez, "Geçtiğimiz seçimde de zaten Türkiye genelinde ciddi bir yaşamadan atlatmıştık. Şimdi de yeniden alınan tedbirleri gözden geçirdik. Seçim kurullarında zaten birkaç alternatif hattan beslenme imkanımız söz konusu. Jeneratörleri var kesintisiz güç kaynakları var. Biz ayrıca ihtiyaç olur diye dağıtım şirketi bünyesinde de mobil jeneratörleri hazır etmek suretiyle de orada kesintisiz ve seçim sürecini riske atmayacak şekilde tüm tedbirleri de almış durumdayız. İnşallah bu seçim sürecinde bizim açımızdan elektrik güvenliği açısında sorunsuz atlatmış olacağız" dedi.

Basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantı hakkında da bilgi veren Bakan Dönmez, "Bugün yaklaşık 2 saat Boğaziçi Elektrik Dağıtım'ın teknik yöneticileri ve ortaklarıyla geniş kapsamlı bir toplantı yaptık. Yapılan yatırımlar, verilen hizmetler ve bunların müşteri tarafından algısı konusunda ciddi bir değerlendirme imkanı oldu. Bildiğiniz gibi önümüzde bir bayram var, bayramı takiben de bir seçimimiz olacak. O kapsamda alınması gereken tedbirleri de geniş geniş görüşme imkanı da yakalamış olduk" diye konuştu.

"BEDAŞ İSTANBUL'UN 10 MİLYONLUK KESİMİNE HİTAP EDİYOR"

Boğaziçi Elektirik Dağıtım A.Ş'nin İstanbul'un 10 milyonluk kesimine hitap ettiğini belirten Dönmez, sözlerine şöyle devam etti; "Boğaziçi Elektrik Dağıtım, Türkiye'de en büyük elektrik abonesinin olduğu bir bölgemiz. Yaklaşık İstanbul'un 10 milyonluk kesimine hitap ediyor. 5 milyon burada kullanıcımız var. Alt yapı yoğunluğunun diğer birçok metropole göre çok daha fazla olduğu bir şehirden bahsediyoruz. Bu tip alt yapısı ve üst yapısı yoğun şehirlerde bir alt yapı tesisini işletmenin de bir takım zorluklarının da farkındayız. Sevindirici olan şu yatırımları yaptıkça hem şebeke yatırımlarını hem de teknolojik alt yapı yatırımlarını tamamladıkça performanslarında ciddi bir iyileşme olduğunu da görebiliyoruz"

Kaynak: DHA

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