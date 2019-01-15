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"Enerji kullanımının bedelini ödemek zorundayız"

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2019 22:30 | Son Güncelleme

Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri: "Gelişmek istiyorsak enerjiye ihtiyacımız var. Eğer enerji üretmek istiyorsak herkesin şunu bilmesi gerekir ki; bunun bir bedeli var. Bunu da ödememiz gerekiyor" - "Beraber çalışacağız ve yaşamak için yetecek kadarını tüketmeyi öğreneceğiz. Bize, enerjinin bedava olduğunu ve çevreye verdiğimiz zararı görmezden gelip istediğimiz kadar tüketebileceğimizi iddia ederek yalan söylediler" - "Enerji söz konusu olduğunda önümüzdeki yıllarda uluslararası alanda önemli bir rol alabilir ve milyarlarca dolarlık ihracat yapabiliriz"

Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri, elektrik, doğal gaz ve toplu ulaşıma zam yapılması kararı sonrası hükümete yönelik tepkilere ilişkin, "Gelişmek istiyorsak enerjiye ihtiyacımız var. Eğer enerji üretmek istiyorsak herkesin şunu bilmesi gerekir ki; bunun bir bdeli var. Bunu da ödememiz gerekiyor." dedi.

Devlet Başkanı Macri, Patagonya turu çerçevesinde gittiği Chubut eyaletine bağlı Puerto Madryn şehrinde, "Kuzey Chubut Rüzgar Çiftliği 1"in açılışında konuştu.

Kamu hizmetlerine yapılan zamlara değinen Macri, "Gelişmek istiyorsak enerjiye ihtiyacımız var. Eğer enerji üretmek istiyorsak herkesin şunu bilmesi gerekir ki; bunun bir karşılığı var. Bunu da ödememiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

- "Bize enerji konusunda yalan söylediler"

Mauricio Macri, enerji tasarrufuna vurgu yaparak, "Zorlandığınızı biliyorum. Beraber çalışacağız ve yaşamak için yetecek kadarını tüketmeyi öğreneceğiz. Bize, enerjinin bedava olduğunu ve çevreye verdiğimiz zararı görmezden gelip istediğimiz kadar tüketebileceğimizi iddia ederek yalan söylediler." şeklinde konuştu.

Geleneksel enerji üretiminin yanı sıra yenilenebilir enerjinin de önemine işaret eden Macri, "Chubut ve Patagonya için tek seçenek yenilenebilir enerjidir. Enerji söz konusu olduğunda önümüzdeki yıllarda uluslararası alanda önemli bir rol alabilir ve milyarlarca dolarlık ihracat yapabiliriz." diye konuştu.

- Elektrik, doğal gaz ve toplu ulaşıma zam

Geçen ay, Buenos Aires'te 2019'da elektrik kullanımına kademeli olarak yüzde 55, toplu ulaşıma yüzde 40 ve ulusal doğal gaza yüzde 35 zam yapılacağı açıklanmıştı.

Devlet Başkanı Macri, Chubut ziyaretinin ardından Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ile yapacağı ikili görüşme için yarın bu ülkeye gidecek.

Yaklaşık 45 milyon nüfusa sahip Güney Amerika ülkesi Arjantin'de, ekim ayında genel seçim yapılacak.

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Anahtar Kelimeler:
Arjantin Devlet Başkanı Kuzey Chubut Rüzgar Çiftliği zam

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