"Enerji kullanımının bedelini ödemek zorundayız"

Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri, elektrik, doğal gaz ve toplu ulaşıma zam yapılması kararı sonrası hükümete yönelik tepkilere ilişkin, "Gelişmek istiyorsak enerjiye ihtiyacımız var. Eğer enerji üretmek istiyorsak herkesin şunu bilmesi gerekir ki; bunun bir bdeli var. Bunu da ödememiz gerekiyor." dedi.

Devlet Başkanı Macri, Patagonya turu çerçevesinde gittiği Chubut eyaletine bağlı Puerto Madryn şehrinde, "Kuzey Chubut Rüzgar Çiftliği 1"in açılışında konuştu.

Kamu hizmetlerine yapılan zamlara değinen Macri, "Gelişmek istiyorsak enerjiye ihtiyacımız var. Eğer enerji üretmek istiyorsak herkesin şunu bilmesi gerekir ki; bunun bir karşılığı var. Bunu da ödememiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

- "Bize enerji konusunda yalan söylediler"

Mauricio Macri, enerji tasarrufuna vurgu yaparak, "Zorlandığınızı biliyorum. Beraber çalışacağız ve yaşamak için yetecek kadarını tüketmeyi öğreneceğiz. Bize, enerjinin bedava olduğunu ve çevreye verdiğimiz zararı görmezden gelip istediğimiz kadar tüketebileceğimizi iddia ederek yalan söylediler." şeklinde konuştu.