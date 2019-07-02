KADIN

Enfeksiyona davetiye! Kadınların yüzde 30'u vajinasını nasıl temizleyeceğini bilmiyor

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
KADIN SAĞLIĞI HABERLERİ  | 02.07.2019 09:53 | Son Güncelleme

Tuvalet temizliği hijyen açısından büyük önem taşıyor. Tüm bilgilendirme kampanyalarına rağmen insanların bu konuda hala yeterli bilgiye sahip olabildiklerini söylemek mümkün değil. Kadınların tuvalet ihtiyacını giderdikten sonra vücutlarının temizliğini nasıl yapacakları konusunda çok erken yaşta bilinçlenmeleri gerekiyor. Öyle ki, kadınların yüzde 31'i tuvalet sonrası temizliği yanlış yapıyor.

Enfeksiyona davetiye! Kadınların yüzde 30'u vajinasını nasıl temizleyeceğini bilmiyor

Kadınların üretra ve anüsü birbirine oldukça yakın olduğu için dışkı ihtiyacını giderdikten sonra temizleme işlemini arkadan öne doğru değil önden arkaya doğru yapmaları gerekiyor.

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Yapılan araştırmalar sonucu kadınların yüzde 69'unun bunu doğru, yüzde 31'inin ise yanlış yaptığını tespit edildi.

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Bupa İngiltere Sağlık Merkezinde görev yapan Dr. Luke Powles da konuyla ilgili şunları ifade ediyor:

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'Bir kadının üretra ve anüsü birbirine oldukça yakın bulunuyor. Bu yüzden önden arkaya silmek en iyi yöntem. Aksi taktirde dışkıyı anüsten idrar yoluna yayarsınız. Bakterilerin üretraya yayılması idrar yolu enfeksiyonuna neden olabilir. Neyse ki, kadınların neredeyse yüzde 69'u doğru yöntemi kullanıyor. Ancak diğer yüzde 31'i de bilinçlendirmemiz gerekiyor.'

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Anahtar Kelimeler:
vajina temizleme tuvalet sonrası temizlik

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