Enfeksiyona davetiye! Kadınların yüzde 30'u vajinasını nasıl temizleyeceğini bilmiyor

Kadınların üretra ve anüsü birbirine oldukça yakın olduğu için dışkı ihtiyacını giderdikten sonra temizleme işlemini arkadan öne doğru değil önden arkaya doğru yapmaları gerekiyor.

Yapılan araştırmalar sonucu kadınların yüzde 69'unun bunu doğru, yüzde 31'inin ise yanlış yaptığını tespit edildi.

Bupa İngiltere Sağlık Merkezinde görev yapan Dr. Luke Powles da konuyla ilgili şunları ifade ediyor:

'Bir kadının üretra ve anüsü birbirine oldukça yakın bulunuyor. Bu yüzden önden arkaya silmek en iyi yöntem. Aksi taktirde dışkıyı anüsten idrar yoluna yayarsınız. Bakterilerin üretraya yayılması idrar yolu enfeksiyonuna neden olabilir. Neyse ki, kadınların neredeyse yüzde 69'u doğru yöntemi kullanıyor. Ancak diğer yüzde 31'i de bilinçlendirmemiz gerekiyor.'



