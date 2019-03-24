Engeli nedeniyle oynayamadığı futbola gençleri kazandırıyor

OSMANİYE (AA) - MUZAFFER ÇAĞLIYANER - Osmaniye'de, bir yaşındayken felç geçirerek koltuk değneklerine mahkum olan Ali Çubuk, kurduğu ve başkanlığını yürüttüğü futbol takımıyla gençleri spora kazandırıyor.

Memur olarak çalışan 47 yaşındaki Ali Çubuk'un, çok sevmesine rağmen çocukken hiç oynayamadığı futbola yeni yetenekler kazandırmak, özellikle dezavantajlı bölgelerde yaşayan çocukları da sporla kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için kurduğu kulüp 5 yıldır faaliyet gösteriyor.

2. Amatör Lig'de mücadele eden Tüysüz Gençlerbirliği Spor futbol takımının tüm masraflarını üstlenen Çubuk, oyuncularıyla özel olarak ilgilenerek ulaşım güçlüğü çekenleri tek tek evlerinden alıp antrenmanlara ve maçlara da getiriyor.

Her maç öncesi soyunma odasına giderek futbolcularına moral veren Çubuk, hiç oynayamadığı futbolla yakından ilgilenmenin mutluluğunu yaşıyor.

Ali Çubuk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, spora ve özellikle futbola karşı çocukluğundan bu yana ilgisi ve sevgisinin olduğunu dile getirdi.

Koltuk değnekleri nedeniyle hiçbir zaman futbol oynayamamasının içindeki spor sevgisini engellemediğini anlatan Çubuk, amatör kulüplerde yıllarca görev yaptığını anlattı.