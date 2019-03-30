Engelli aracıyla ekmeğinin peşinden gidiyor

MUHAMMET EMİN HORUZ - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde 5,5 yaşındayken balkondan düşmesi nedeniyle engelli hale gelen ve 18 yıl önce babasını da kaybeden Barış Ateş (28), annesiyle verdiği hayat mücadelesinde engel tanımıyor.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde dünyaya gelen Barış Ateş, 5,5 yaşındayken balkondan düştü. Bu olay sonrasında konuşma, ayak ve ellerini kullanma gibi yeteneklerinde engel oluşan Ateş'in hayatı, 1999 Marmara depremi ve 2001'de babasını kaybetmesiyle daha da zorlaştı. Ateş, annesinin de desteğiyle karşılaştığı zorluklara rağmen ilköğretim ve lise eğitimini tamamladı.

Sakarya'da bir rehabilitasyon merkezinde resim, müzik ve konuşma gibi eğitimler de alan Barış, sabahları gittiği ve okul olarak gördüğü rehabilitasyon merkezinin ardından kent meydanına geçiyor.

Barış burada, engelli aracıyla yara bandı, kalem, su, kahve ve mendil gibi ürünler satarak hem evini geçindiriyor hem de hayata tutunuyor.

Anne Necmiye Ateş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Barış'ın eğitim alırken ve çalışırken mutlu olduğunu, canının sıkılmadığını vurgulayarak, "Barış gönül eğlendirsin, vakit geçsin, konuşabilsin ve elini hareket ettirebilsin diye öğlene kadar okula gidiyor." dedi.