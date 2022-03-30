HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Engelli çocuğu arabada bırakıp saatlerce ortadan kayboldular! "Böyle anne-babalık olmaz"

Engelli çocuğu arabada bırakıp saatlerce ortadan kayboldular! "Böyle anne-babalık olmaz"

30.03.2022 21:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon'da park halindeki otomobilde bırakılan engelli çocuk, esnafın durumu polise bildirmesiyle 4 saat sonra araçtan çıkartıldı. Esnaf, "Böyle bir anne babalık mümkün değil." diyerek aileye tepki gösterdi. Alışverişe ve yemeğe gittiği öğrenilen İranlı aile ve iki çocukları, engelli çocuğun arabadan çıkarılmasından 1,5 saat sonra olay yerine geldi.

Engelli çocuğu arabada bırakıp saatlerce ortadan kayboldular! "Böyle anne-babalık olmaz"

Gazipaşa Caddesi'ndeki esnaf, öğle saatlerinde park yasağı olan bölgeye çekilen İran plakalı otomobilden şüphelendi. Kapıları kilitli otomobilin içerisinde çocuk olduğunu gören esnaf, bir süre bekledikten sonra durumu polis ve itfaiyeye bildirdi.

EKİPLER OLAY YERİNE ÇAĞRILDI

Polisler araç sahibine ulaşamayınca, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle otomobilin kapısı açıldı.

Emniyet kemeri bağlı olduğu görülen 7 yaşındaki engelli erkek çocuğuna polisler, büfeden aldıkları bisküvi ve meyve suyu ikram etti. Yaklaşık 4 saat otomobilde kilitli kalan çocuk, bir polisin kucağında ekip aracına taşındıktan sonra Çocuk Şube Müdürlüğüne götürüldü.

a

1,5 SAAT SONRA GELDİLER

Alışverişe ve yemeğe gittikleri öğrenilen Mohammed Samed, eşi ve iki çocuğu aracın yanına geldi. Polis, çocuğun Çocuk Şube Müdürlüğüne götürülmesinin ardından yaklaşık 1,5 saat sonra otomobilin yanına gelen aileye durum hakkında bilgi aktardı.

Çevredeki esnaf, aileye çocuklarını uzun süre otomobilde tek başına bıraktıkları için tepki gösterdi.

İranlı aile daha sonra çocuklarını almak için polislerle Çocuk Şube Müdürlüğüne hareket etti.

b

"BÖYLE ANNE-BABALIK OLMAZ"

Aracın park edildiği yerde iş yeri bulunan Burhan Suiçmez, AA muhabirine, güvenlik kamerası kayıtlarına göre anne ve baba ile iki küçük çocuğun 14.30'da otomobili park ederek gittiklerini söyledi.

Kendilerinin bir süre sonra araçta başka bir çocuk daha olduğunu görmeleri üzerine olayı polise bildirdiklerini ifade eden Suiçmez, "Trafik ekipleri geldi, aracı çekeceklerdi, içerisinde çocuk olduğunu görünce vazgeçtiler. Engelli bir çocuk ve kemerle bağlamışlar. Çocuk oradan çıkamıyor ve elindeki suyu bitmiş. Çocuğu çıkardılar ve emniyete götürdüler. Böyle bir anne babalık mümkün değil." dedi. (AA)

c

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşte can kaybı ve vaka sayısında son durumİşte can kaybı ve vaka sayısında son durum
Türkiye S-400'leri neden Ukrayna'ya vermiyor? Flaş yanıtTürkiye S-400'leri neden Ukrayna'ya vermiyor? Flaş yanıt
Diyanetten teravih namazı kararı!Diyanetten teravih namazı kararı!
Anahtar Kelimeler:
Trabzon
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Akaryakıta fiyat ayarı! Motorine ikinci kez...

Akaryakıta fiyat ayarı! Motorine ikinci kez...

3600 ek göstergede tarih belli oldu

3600 ek göstergede tarih belli oldu

Tabutları, mezar başlıkları yan yana dizildi

Tabutları, mezar başlıkları yan yana dizildi

Ukrayna'dan flaş açıklama: Referanduma gideceğiz

Ukrayna'dan flaş açıklama: Referanduma gideceğiz

CHP’li Faik Öztrak’a şok çıkış! "Erdoğan’a sahip çıkın"

CHP’li Faik Öztrak’a şok çıkış! "Erdoğan’a sahip çıkın"

Sadece kokusu rahatlatır sanıyorduk! Cinsel gücü de artırıyor

Sadece kokusu rahatlatır sanıyorduk! Cinsel gücü de artırıyor

İlginizi Çekebilir

İhaneti öğrenince öyle bir intikam aldı ki...

İhaneti öğrenince öyle bir intikam aldı ki...

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Uygun fiyat ve harika tepkime süresi ile dikkat çekiyor!

Uygun fiyat ve harika tepkime süresi ile dikkat çekiyor!

Tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Cinsel organını yaprakla kapadı! Notu şoke etti, sildi

Cinsel organını yaprakla kapadı! Notu şoke etti, sildi

Sahne kıyafetleriyle dillerden düşmüyor! Alternatif öneriler...

Sahne kıyafetleriyle dillerden düşmüyor! Alternatif öneriler...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.