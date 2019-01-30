Engelli çocuğuna yardım beklerken dolandırıldı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde 17 yaşındaki engelli Umut Can’ın ailesi kendilerine yardım edileceği vaadiyle dolandırıldı. Anne Fatma Gübay yaşadığı olaya halen inanamadığını belirtirken “İnsanlığın bu kadar ölmüş olacağını düşünememiştim” dedi.

Kdz. Ereğli ilçesinde kızı ve 17 yaşındaki spastik engelli oğlu Umutcan Ünlü ile yaşayan Fatma Gübay sosyal paylaşım sitesinde arkadaşının yardım çağrısı paylaşımındaki numarasını arayan bir kişi tarafından 700 TL dolandırıldı.

Yardım beklerken dolandırılınca şok oldu

Bakım parası olarak aldığı bin 200 TL ile geçinmeye çalışan ve oğlunun masraflarını karşılamaya çalışan anne Gübay, kendisini dolandıran kişiden karakola giderek şikayetçi oldu. Anne Gübay yaşadıklarını şu sözlerle anlattı “Sosyal paylaşım sitesinden arkadaşım Umut’un haberini yayınladıktan sonra bu kişi bana yazdı. Numarasını yazıp, çocuk için yardım edeceğim diyerekten. Ben bu numarayı aradığım da, Kıbrıs’tan aradığını, patronunun Rum olduğunu, engelli çocuğunun olduğunu ve bana para yardımı yapacağını söyledi. Bankamatiğe gitmemizi, orada Türk bankasının olmadığını belirterek bir banka şubesine gitmemizi istedi. Ben bankamatikte beklerken, şifre verdi bize ve bu şekilde giriş yaptık. Biz bin 500 TL yatıracak diye beklerken bize ‘9 bin TL yatırıyorum’ dedi. O an çok sevindim, o kadar çok sevindim ki. Sonra bankamatikte bloke olduğunu, bu şekilde paranın ödenmediğini söyledi. ‘Size cep bankasından ödeyeceğim’ dedi. Bu şekilde kızımın üzerine para yatırmamı daha sonra da benim üzerime aktaracağını söyledi. Biz onun söylediği her şeyi yaptık. Şifreleri ona verdik, paraları zaten o esnada çekmiş. Akşam olduğunda ben zaten dolandırıldığımın farkına vardım. Akşam bu insan tekrar aradı, 360 TL tekrar istedi benden. Bende karakola gittim, karakolda tekrar aradı. Polis memuruna verdim telefonu polis memuruyla konuştu, bu şekilde polis memuruna ’Siz kimsiniz, beni yakalayamazsınız’ tarzı hakaretlerde bulundu. ‘O parayı benim hesabıma yatırmadılar, kendi hesaplarına yatırdılar’ diyerek. Şikayette bulundum.”